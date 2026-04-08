Pierluigi Magnaschi: voto unanime per la benemerenza “Piacenza primogenita d’Italia” al grande giornalista

Pierluigi Magnaschi: appuntamento l’11 maggio nella sua Piacenza per festeggiare il decano dei giornalisti italiani.

Si è riunita ieri la commissione comunale chiamata a valutare le candidature pervenute per la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”. La commissione, spiega una nota di Palazzo Mercanti, era presieduta dal sindaco Pd Katia Tarasconi e composta dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, dai capigruppo consiliari e da due membri esterni, in rappresentanza del tessuto sportivo e culturale del territorio: Robert Gionelli e Danilo Anelli.

Oltre 50 anni di carriera

Alla luce delle tre candidature presentate, la commissione all’unanimità ha deciso di attribuire l’onorificenza Pierluigi Magnaschi, una tra le firme più autorevoli del panorama italiano dell’informazione. Laureato in Agraria, ha iniziato la carriera nel 1974 al quotidiano cattolico “Avvenire”, distinguendosi rapidamente per competenza e capacità organizzativa.

Magnaschi ha diretto testate storiche come “Milano Finanza”, “La Domenica del Corriere” e l’agenzia Ansa. È attualmente direttore del quotidiano economico-giuridico “ItaliaOggi”, incarico che ricopre – per la terza volta – dal 2009. Con oltre cinquant’anni di esperienza, è riconosciuto per lo stile diretto e indipendente, l’attenzione al lettore e la capacità di innovare e gestire redazioni. Vincitore del premio giornalistico “Walter Tobagi”, è considerato un punto di riferimento per il giornalismo italiano contemporaneo.

Le altre candidature

Nel riconoscere, nel percorso di vita e professionale di Pierluigi Magnaschi, i principi di solidarietà e coesione sociale che la benemerenza civica richiama, ratificandone ufficialmente la designazione per la cerimonia che si terrà lunedì 11 maggio prossimo, la commissione ha espresso una significativa considerazione anche per le altre due candidature pervenute.

Ovvero, conclude la nota del Comune di Piacenza, quelle dell’ex schermidore azzurro, Alessandro Bossalini, medaglia di bronzo nella spada a squadre agli Europei del 2003 e figura di spicco nella scherma italiana, presentata dal Circolo della Scherma “G. Pettorelli”, e del critico cinematografico e giornalista, Giulio Cattivelli (alla memoria), storica firma del quotidiano “Libertà” e tra i principali animatori della cultura cinematografica a Piacenza nel secondo Novecento, presentata dall’ex sindaco Stefano Pareti a nome di quattro associazioni cittadine (Famiglia Piasinteina, Amici della Lirica, Amici del Teatro Gioco Vita e Cinemaniaci).