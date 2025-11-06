Pmi Day di Confindustria, a Piacenza numeri record: 48 aziende si raccontano a 1.900 studenti

Pmi Day: l’appuntamento torna a Piacenza dal 10 al 14 novembre. E nella provincia emiliana si è ormai trasformato in una vera e propria Pmi Week. L’iniziativa, promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza, si inserisce nel progetto nazionale dell’Associazione dedicato alle piccole e medie imprese, nato per far conoscere ai giovani il mondo produttivo italiano e per favorire un dialogo diretto tra scuola e impresa.

A livello nazionale, il Pmi Day si svolge tradizionalmente in una giornata in cui le aziende aprono le proprie porte agli studenti. A Piacenza, però, l’idea è cresciuta e si è trasformata in un appuntamento più ampio e strutturato: cinque giornate di incontri, visite e attività che coinvolgono scuole e imprese in un vero e proprio percorso di conoscenza reciproca. Un’evoluzione che testimonia la vitalità del tessuto produttivo locale e la volontà di costruire un legame sempre più solido tra formazione e lavoro, spiega una nota di Confindustria.

Percorsi interattivi

L’edizione 2025, presentata stamani in conferenza stampa, si annuncia come la più partecipata di sempre: 94 classi da tutta la provincia visiteranno 48 aziende ospitanti, per un totale di 1.900 studenti coinvolti. Numeri che confermano l’entusiasmo delle scuole e l’impegno delle imprese del territorio nel promuovere la cultura d’impresa e nel trasmettere ai giovani i valori dell’innovazione, della competenza e della responsabilità. Le aziende, infatti, non si limitano ad accogliere gli studenti, ma preparano percorsi interattivi, momenti di dialogo e testimonianze dirette per mostrare come si lavora realmente all’interno di un’impresa. L’edizione 2025 si svolge all’insegna del tema nazionale “Scegliere”, un invito ai ragazzi a riflettere sulle proprie aspirazioni e sulle opportunità che il mondo del lavoro può offrire.

Tatano: esempio nazionale

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Elisa Tatano, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza: «Questo Pmi Week nasce dal grande impegno che il nostro Comitato ha messo in campo per promuovere il dialogo tra imprese e scuole del territorio. I numeri che abbiamo raggiunto – 94 classi, 48 aziende e 1.900 studenti – non sono solo cifre, ma il segno che Piacenza è una provincia virtuosa, capace di essere esempio a livello nazionale. Le nostre imprese non si limitano ad aprire le porte: stanno lavorando con passione per parlare agli studenti, per raccontare i propri processi e la propria storia, e per portare davvero le scuole dentro le aziende. Vogliamo che questa esperienza lasci un segno, che stimoli curiosità e costruisca ponti tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro».

I valori dell’impresa

Il Pmi Week rappresenta così un’occasione preziosa per far conoscere agli studenti le tante realtà produttive del territorio e per avvicinarli ai valori dell’impresa, dell’innovazione e del fare. Per le scuole è un momento di crescita e di contatto con la realtà, per le aziende un’opportunità di dialogo con le nuove generazioni, fondamentali per il futuro del sistema economico locale.

L’iniziativa, conclude la nota, ha ricevuto il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È inoltre inserita nella Settimana europea delle Pmi e nella Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria.