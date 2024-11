Pmi Day di Confindustria Piacenza: gli studenti alla scoperta delle imprese

Pmi Day di Confindustria Piacenza: al via oggi la settimana che culminerà venerdì 22 con la giornata dedicata alle Piccole e Medie Imprese a livello nazionale. Organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza, l’iniziativa coinvolgerà 55 classi di terza media provenienti dagli istituti scolastici di tutta la provincia.

Sono 41 le aziende piacentine che, per un’intera settimana, accoglieranno gli studenti con visite guidate e laboratori pratici per far vivere loro in prima persona ciò che accade all’interno delle imprese, spiega una nota dell’Associazione industriali.

Tatano: la festa delle Pmi

«Il Pmi Day è la festa delle Piccole e Medie Imprese, che in Italia e a Piacenza rappresentano oltre il 95% di tutte le industrie», commenta Elisa Tatano, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza. «Non esiste modo migliore per celebrare questa ricorrenza che aprire le porte delle aziende alle nuove generazioni, in questo caso a studentesse e studenti di terza media. Confindustria negli ultimi anni si è impegnata tanto su questo fronte, allargando l’iniziativa a sempre più aziende e raccogliendo adesioni di un numero sempre maggiore di istituti scolastici».

Perché questa formula riscuote tanto successo? Secondo Elisa Tatano il segreto sta nell’approccio fortemente laboratoriale delle visite: «L’iniziativa si rivolge agli alunni di tredici e quattordici anni. Quella del Pmi Day per loro è una delle prime volte, se non la prima in assoluto, in cui entrano in un’azienda e scoprono cosa accade dentro agli stabilimenti che magari osservano ogni mattina nel tragitto verso la scuola».

L’iniziativa a livello nazionale gode del patrocinio del ministero degli Esteri, oltre che della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. È inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria e nella Settimana Europea delle Pmi della Commissione Europea.