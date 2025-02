Polisportivo di Piacenza: Comune in mezzo al guado, Finalpa rilancia la sua proposta e…

Polisportivo di Piacenza: la riqualificazione del centro Franzanti doveva essere un fiore all’occhiello dell’Amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi. Un’opera da esibire in campagna elettorale nel 2027. Invece palazzo Mercanti potrebbe optare per una clamorosa marcia indietro. E come nel gioco dell’oca tornare alla casella iniziale, dopo aver perso mesi preziosi.

Da luglio a dicembre

Riavvolgiamo velocemente il nastro, guardando agli aspetti economico-finanziari della vicenda. Il piano di riqualificazione del Polisportivo passa attraverso un Partenariato pubblico privato (Ppp). Glaukos, società sportiva veronese, presenta la sua proposta a luglio 2024, avvalendosi per la parte progettuale di Sportium, in cordata con il gruppo internazionale Blue Factory.

In campo c’è anche la proposta del raggruppamento guidato dalla milanese Finalpa. Dopo una serie di interlocuzioni anche con quest’ultimo, la Giunta Tarasconi stringe i tempi. A settembre chiude le trattative e sceglie la proposta di Glaukos, l’unica depositata formalmente, ritenendola più conveniente. Il Consiglio comunale approva questa decisione con il solo voto della maggioranza, anche sull’interesse pubblico dell’operazione da 24,6 milioni di euro.

La proposta di Glaukos

L’investimento privato della proposta trentennale di Glaukos è previsto in 12,5 milioni. Quello comunale è di 12,1 milioni, coadiuvato da un mutuo di 7,5 milioni del Credito sportivo, e che sarà coperto anche da un finanziamento a fondo perduto di 1,5 milioni. Infine, solo dal 21° dei 30 anni previsti in concessione, il partner privato rimborserà al Comune una quota dell’investimento pubblico per 1,5 milioni spalmati in questi ultimi 10 anni.

Tutto bene? Non proprio. Perché se a inizio dicembre la Giunta dà l’ok al piano di fattibilità tecnico-economica del Ppp, successivamente Glaukos chiede una modifica sostanziale del progetto. Niente ristrutturazione dell’edificio dell’attuale piscina coperta, ma demolizione e ricostruzione sempre per fare spazio alla palestra per la ginnastica artistica. Un cambiamento che potrebbe comportare un aggravio dei costi per oltre 2 milioni di euro.

Così, mentre il Comune indice un bando da circa 270mila euro per individuare un organismo accreditato alle verifiche di legge delle opere sopra i 20 milioni, si torna a fare i conti. E alla vigilia di Natale la Giunta Tarasconi dà mandato agli Uffici comunali perché valutino con Glaukos l’impatto di questa novità che potrebbe minare l’impianto economico-finanziario dell’intervento sul Polisportivo.

Il ritorno di Finalpa

Martedì scorso arriva il colpo di scena. A fronte dell’impasse sulla proposta Glaukos, le tre società che fanno riferimento a Finalpa, come annunciato nei mesi precedenti, inviano alla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, un’istanza congiunta con l’impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese per il Ppp del Polisportivo Franzanti. Sono il Consorzio Leonardo Servizi di Pistoia (per realizzare i lavori), Coopernuoto di Reggio Emilia (gestione e manutenzione) e Bcc Leasing di Roma (finanziatore). Nella missiva indicano lo studio associato Studio28Architettura di Bergamo a capo di un gruppo di professionisti per la progettazione.

La proposta prevede la riqualificazione del Polisportivo con un investimento di circa 24,5 milioni (19 per i lavori). In questo caso il piano finanziario è basato su un contratto di leasing della durata di 20 anni. Si parte con una maxi rata iniziale a carico del Comune di 10 milioni di euro Iva esclusa. La rata annua prevista è invece di circa 1.123.000 euro. Ma il partner privato sempre per 20 anni avrà in concessione la gestione e la manutenzione del Polisportivo, pagando un canone annuo di 300mila euro, che ridurrà così la rata pubblica del leasing a circa 823mila euro ogni 12 mesi.

In più, alla scadenza ventennale del contratto è previsto il pagamento di una rata finale di riscatto di circa 3.673.000 euro, con il Polisportivo che tornerà in mano al Comune per avviare una nuova concessione dopo una spesa complessiva attorno ai 30 milioni Iva esclusa.

Un super consulente?

A questo punto l’Amministrazione Tarasconi potrebbe tornare sui suoi passi, visto il probabile aumento dei costi del progetto di Glaukos spalmato invece su 30 anni? Dalle parti di Finalpa probabilmente pensano di sì. Per modificare il progetto di Glaukos servirebbe infatti una variate da portare in Consiglio comunale, riaprendo il match.

Così c’è chi si aspetta che venga incaricato un super consulente perché compari le due proposte di Ppp attraverso un’analisi di fattibilità economico-finanziaria in grado di suggerire al Comune quale sia davvero la più conveniente da mettere in gara. Se poi il bando sarà vinto dal promotore della nuova proposta prescelta il gioco è fatto. Ma se invece avrà la meglio un concorrente, al promotore resteranno due settimane per agire in prelazione e far sua la partita milionaria del Polisportivo di Piacenza.