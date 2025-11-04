Politica e logistica: il caso del sindaco di Piacenza

Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e i rapporti con il mondo della logistica. Il tema è all’ordine del giorno nei palazzi che contano e non solo in città. A coinvolgere indirettamente la prima cittadina del Pd ci sarebbe l’attività professionale del suo compagno, il noto imprenditore Paolo Molinaroli, che gestisce il ristorante Ragò di proprietà della società I Chiostri Srl.

Pare infatti che già dalla fine del 2022 nella compagine proprietaria del rinomato locale piacentino sia comparsa un’importante società che si occupa di logistica. Si tratta della Logiman Srl: con sede a Crema, è attiva a livello nazionale e collabora anche con i principali operatori piacentini del settore. All’epoca la Logiman aveva rilevato ne I Chiostri una quota di minoranza del 30%, cosa che in seguito aveva attirato l’attenzione di alcuni osservatori, vista la diversità dei settori di competenza.

Non basta. Nel giugno scorso, dopo l’approvazione del terzo bilancio in perdita del ristorante (-124.000 euro), che ha pure un’esposizione debitoria (587.000 euro), Logiman, sempre stando alle visure camerali, ha aumentato la sua quota ne I Chiostri, arrivando a detenere il 70% della società, a fronte del 30% rimasto al compagno della prima cittadina. Com’era facile prevedere, quest’ultima mossa ha destato ulteriore interesse, tenuto conto che comunque stiamo parlando di briciole per una società come Logiman che ha fatturato oltre 107 milioni di euro nel 2023 con utili vicini ai 5 milioni, operando nello sviluppo delle attività logistiche e immobiliari legate a questo settore.

Il tutto avviene mentre a Piacenza si discute del Pug, il Piano urbanistico generale. Approvato dalla Giunta Tarasconi nel marzo scorso, ha visto il vaglio delle numerose osservazioni presentate da cittadini, associazioni e operatori. Una discussione che però si starebbe dilatando a non finire. L’arrivo del Pug in Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva ad ottobre infatti è stato rinviato; in più, sembra che la sua presentazione non sia indicata nemmeno nel calendario dei temi che verranno trattati nell’Aula di palazzo Mercanti da qui a fine anno. Un Piano urbanistico generale dove naturalmente è prevista anche la classificazione di nuove aree per l’ampliamento della logistica sempre nei dintorni del Polo di Le Mose.