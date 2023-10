Polo Mattei di Fiorenzuola: cinque grandi aziende si raccontano agli studenti

Polo Mattei di Fiorenzuola: l’iniziativa è di quelle importanti, che lasciano il segno per ispirare gli studenti e fornire un’occasione unica di crescita e confronto. Si tratta della rassegna “100 minuti con…”, un ciclo di cinque incontri che si terranno entro gennaio 2024. Riservati agli studenti della scuola, vedranno la partecipazione dei rappresentanti di cinque grandi aziende.

Sono nomi di alto livello del panorama economico non solo nazionale. Da Pietro Negra di Pinko a Maurizio Bassani di Parmalat; da Andrea Pontremoli di Dallara a Greta Alberici di Allied International; per finire con Giuseppe Lavazza di Lavazza. Imprenditori e top manager che porteranno le loro testimonianze. E durante i 100 minuti a disposizione dialogheranno con gli studenti in platea, che potranno fare domande. Primo appuntamento, giovedì 12 ottobre (ore 11.35) con Pietro Negra, presidente e amministratore delegato di Pinko.

Montesissa: partnership preziose

Giustamente orgogliosa dell’iniziativa, Rita Montesissa, dirigente scolastico del Polo Mattei: “L’iniziativa è rivolta alle classi quarte e quinte della nostra scuola. Rappresenterà una grande occasione per i nostri studenti: crediamo che spesso si possa imparare più da una testimonianza sentita che dalla lettura di una pagina scritta”. La rassegna, riservata agli studenti del Mattei, è il frutto di un lavoro di lungo periodo anche insieme a importanti realtà del territorio. “Presentiamo questo ciclo di incontri assieme all’Ufficio scolastico provinciale, Confindustria Piacenza, Comune di Fiorenzuola d’Arda e Rotary Club; per testimoniare che ogni iniziativa della scuola è frutto di collaborazioni e preziosi percorsi di partnership. Un lavoro che ci ha permesso di far nascere anche una rassegna molto ambiziosa come questa, per i nomi degli ospiti che siamo riusciti a coinvolgere”.

Bocedi: confronto utile

Per la scuola “è una opportunità significativa; i nostri ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con testimonianze della realtà economica, in questo caso anche di respiro internazionale”, commenta Maurizio Bocedi, Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Piacenza. “Il contatto con gli imprenditori li aiuterà a capire che spesso il percorso professionale si costruisce nel tempo e non si può predeterminare. Spesso i giovani hanno la percezione che certi profili lavorativi siano esclusivamente precostituiti, quando invece sono il risultato di carriere lunghe e colme di complessità, passate anche attraverso intuizioni e svolte imprevedibili”.

Rolleri: giovani al centro

Importante la collaborazione di Confindustria Piacenza: “Questo è un evento storico per Mattei”, ha affermato Francesco Rolleri, presidente dell’Associazione. “Grazie anche alla nostra collaborazione gli studenti avranno opportunità di confrontarsi con attori di primo livello dell’economia italiana. Con la scuola abbiamo un rapporto stretto: siamo stati loro vicini in momenti di difficoltà, ricordo ad esempio l’aiuto per il riacquisto dei materiali del laboratorio di meccanica, e ora continuiamo a essere presenti in queste iniziative. Siamo certi del ruolo fondamentale che le nuove generazioni hanno per il territorio. Lo abbiamo ribadito con la nostra assemblea annuale che aveva i giovani al centro, e continuiamo questa collaborazione fondamentale per nostre imprese”.

Grilli: esperienze uniche

A portare i ringraziamenti e i complimenti dell’Amministrazione comunale di Fiorenzuola, è stata l’assessore alla Pubblica istruzione Elena Grilli: “Da tempo era in progetto la realizzazione di un evento di questa portata. Così, nei cinque incontri previsti, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di vivere le esperienze uniche di questi grandi imprenditori, di essere e diventare un po’ gli imprenditori di loro stessi”.

Arduini: nuovi progetti

La presidente del Rotary Club di Fiorenzuola, Federica Arduini, ha sottolineato: “Ci fa molto piacere essere qui, questo è un progetto a cui teniamo. Educazione e giovani sono due delle nostre aree focus. I nostri volontari si impegnano tanto e costantemente in tale ambito, che riteniamo prioritario. Proprio per questo la nostra collaborazione con il Mattei ci vedrà attivare nuovi importanti progetti nel prossimo futuro, così da coinvolgere attivamente i ragazzi”.