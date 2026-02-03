Ponte sul Nure, in Prefettura l’Anas conferma la riapertura alla metà di marzo e per i treni…

Ponte sul Nure: l’Anas conferma la riapertura a metà marzo. E arrivano buone nuove anche per la circolazione ferroviaria. A dare le notizie è una nota della Prefettura di Piacenza guidata da Patrizia Palmisani: “Nella mattinata di oggi, presso la sede di Palazzo Scotti da Vigoleno, si è tenuta in videoconferenza una seduta del Comitato Operativo Viabilità in composizione ristretta”. L’obiettivo era “verificare lo stato di avanzamento dell’intervento di manutenzione straordinaria in corso presso il Ponte sul Nure lungo la SS9 km 253,950 – 254,150, avviato da Anas Spa lo scorso 15 settembre”.

Lavori regolari

Al riguardo, prosegue la nota, “i referenti della Struttura territoriale Anas dell’Emilia-Romagna hanno confermato la regolare prosecuzione dei lavori, assicurando il rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma con riapertura dell’infrastruttura alla circolazione nella metà del prossimo mese di marzo, secondo gli impegni assunti con il territorio nei tavoli prefettizi tenuti la scorsa estate, fatti salvi eventuali imprevisti/contrattempi legati a cause di forza maggiore”. Occorre precisare, aggiunge la nota, “che ulteriori fasi dei lavori saranno ultimate anche dopo la riapertura del manufatto in quanto compatibili con la ripresa della circolazione”.

Treni confermati

Nel corso dell’incontro è stata esaminata anche la richiesta del commissario straordinario di Pontenure, Attilio Ubaldi, e del sindaco di Cadeo, Maria Lodovica Toma, “sottoposta all’attenzione della Regione Emilia-Romagna e di Trenitalia Tper dal prefetto Patrizia Palmisani, di conferma dell’attuale numero di corse del trasporto ferroviario con fermata presso le stazioni dei rispettivi territori, potenziate da 7 a 30 in previsione della chiusura alla viabilità del Ponte sul Nure lungo la SS9, quale misura di mitigazione degli intuibili disagi e di sostegno alla mobilità della cittadinanza”.

In merito, “a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici, i referenti di Trenitalia Tper e della Regione Emilia-Romagna hanno comunicato che l’attuale numero di 30 corse con fermate a Cadeo e Pontenure sarà integralmente confermato fino al prossimo 13 giugno 2026, in modo da monitorare il trend di affluenza dell’utenza anche in concomitanza con la riapertura dell’infrastruttura, per poi essere stabilizzato nel numero di 27 in via ordinaria, prioritariamente per i treni della relazione Milano/Parma-Bologna”.

Il prossimo monitoraggio

Il tavolo, conclude la nota della Prefettura di Piacenza, “prendendo atto delle positive comunicazioni, ha pertanto espresso unanimemente il proprio compiacimento per l’attenzione riservata dalla Regione Emilia-Romagna e Trenitalia Tper con l’accoglimento delle istanze avanzate dal territorio piacentino. Il prossimo incontro di monitoraggio si terrà alla fine del corrente mese”.