Prefettura di Piacenza: conferite le onorificenze dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana

Prefettura di Piacenza: un nuovo ufficiale e cinque nuovi cavalieri. Le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono state consegnate nel pomeriggio di oggi dal prefetto Patrizia Palmisani. La cerimonia si è svolta nel Salone delle Armi del Palazzo del Governo, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa del 2 giugno, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Tra gli insigniti, i comandanti provinciali dei Carabinieri Pierantonio Breda (ufficiale) e della Guardia di Finanza Massimo Amadori (cavaliere). Premiati come cavalieri anche i comandanti delle stazioni dell’Arma di Villanova d’Arda, Francesco Cutuli, e di Marsaglia, Antonio Loforti, la viceprefetto Roberta De Francesco, dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Piacenza, e Gabriele Pollini, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni. Ma vediamo nel dettaglio chi sono i protagonisti di questi importanti riconoscimenti, come descritti dalla nota della Prefettura.

Colonnello Pierantonio Breda

Comandante provinciale dell’Arma Carabinieri di Piacenza, ha intrapreso la carriera militare nel 1996, frequentando l’Accademia Militare e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza in ruoli di comando e di staff di crescente responsabilità. Dal 2022 ricopre l’incarico di Comandante provinciale di Piacenza, dopo aver guidato per quattro anni il Comando provinciale di Asti. In precedenza, ha prestato servizio a Roma presso il Comando generale dell’Arma come Capo Sezione delle aree “Attività promozionale” e “Cerimoniale”, e ha retto il comando di importanti Compagnie territoriali e Nuclei operativi a Roma, a Genova e in Sicilia.

Sul piano accademico, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza, la laurea specialistica in Scienze della sicurezza interna ed esterna a Tor Vergata e un Master in Diritto dell’informatica all’Università Lumsa di Roma. La sua formazione include corsi specialistici in Polonia e Francia sulla sicurezza online e l’ordine pubblico. È stato insignito di numerose onorificenze, tra cui spiccano il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la Medaglia Mauriziana conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, la Medaglia d’oro al merito di lungo comando concessa dal Ministero della Difesa e un Encomio solenne del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Colonnello Massimo Amadori

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, ha intrapreso la carriera militare nel 1996 frequentando il 96° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e il corso di qualificazione operativa presso il citato Istituto. Durante la carriera numerosi gli incarichi di comando ricoperti. Da luglio 2024 è Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza. In precedenza ha comandato la II sezione operativa Atpi della Compagnia di Udine, la Sezione Criminalità organizzata del Gico, la I Sezione del I Gruppo Verifiche Speciali del Nucleo regionale Guardia di Finanza di Venezia.

In seguito ha comandato la Compagnia di Siena, ha rivestito l’incarico di aiutante di campo del Comandante interregionale per l’Italia Sud Occidentale e del Comandante Aeronavale Centrale; ha prestato servizio presso il Comando generale; ha rivestito l’incarico di capo della II Sezione Contratti dell’Ufficio (ora Direzione) Approvvigionamenti; quindi quello di capo della Sezione Affari Generali dell’Ufficio del sottocapo di Stato Maggiore del Comando generale.

Ancora il colonnello Amadori ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Firenze. Nel cui ambito ha ricoperto l’incarico di capo ufficio Operazioni, ha comandato il Gruppo tutela mercato capitali per poi transitare al Comando del I Gruppo tutela entrate. Infine l’ufficiale ha ricoperto l’incarico di capo ufficio Operazioni presso il Comando interregionale dell’Italia Centro Settentrionale ed ha comandato il Gruppo Guardia di Finanza di Prato.

Sul piano accademico, dell’istruzione e della formazione ha conseguito la laurea in giurisprudenza, la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo; nonchè del Master universitario in “Procedimento e Processo amministrativo: tradizione e novità”. Il colonnello Amadori ha svolto altresì il ruolo di docente presso la Scuola Pef e l’Accademia ad Ufficiali del ruolo normale e T.l.a. Nell’arco complessivo della carriera gli sono stati concessi numerosi riconoscimenti morali e prestigiose onorificenze.

Luogotenente Francesco Cutuli

Dal 2006 è comandante della Stazione Carabinieri cli Villanova sull’Arda (Piacenza). Durante la carriera professionale ha operato prima presso il Comando di Busseto (Parma), e successivamente, nominato maresciallo nel 2000 ha assunto il ruolo di vicecomandante della Stazione Carabinieri di Cortemaggiore (Pc). Il luogotenente Cutuli per il servizio prestato è risulta insignito Croce d’Argento per anzianità di servizio; Medaglia Nato Balcani; Croce Commemorativa per il mantenimento della pace – Kosovo; Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio; Medaglia di Bronzo Lungo Comando Esercito; Medaglia d’Argento Lungo Comando dell’Esercito; Medaglia Mauriziana.

Al di fuori dell’attività lavorativa svolta, il sottufficiale è donatore Avis con al suo attivo 70 donazioni, iscritto all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, ricoprendone nel tempo gli incarichi di segretario, economo e revisore dei conti. Dal 2011 risulta altresì essere socio dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Cortemaggiore.

Viceprefetto Dottoressa Roberta De Francesco

Da novembre 2025 è il dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Piacenza. Ha preso servizio presso il ministero dell’Interno nel 1996 quale assistente amministrativo assegnata alla Questura di Trieste per poi essere trasferita nel 2002 alla Prefettura di Piacenza. Nel dicembre del 2005, superato il concorso per l’accesso alla carriera prefettizia e terminato il corso biennale di formazione, viene assegnata alla Prefettura di Piacenza. Successivamente ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali nell’ambito delle sedi di Lodi, Cremona e Piacenza.

Promossa viceprefetto a ottobre 2018 la dirigente viene assegnata d’ufficio alla Prefettura di Cremona ove permane fino al 2020 quando è nuovamente trasferita, a domanda, prima presso la Prefettura di Lodi, poi a quella di Piacenza, dove è rimasta per circa un anno. Ad aprile 2023 è stata nominata viceprefetto vicario della Prefettura di Lodi. Nel corso della carriera nell’Amministrazione ha seguito numerosi seminari di formazione e ha partecipato in qualità di relatore in numerosi convegni. La predetta ha svolto anche funzioni commissariali in diversi Comuni. Impegnata anche nel sociale; la dottoressa De Francesco ha svolto attività di volontariato presso la Caritas diocesana di Piacenza e presso la Croce Rossa Italiana.

Luogotenente Antonio Loforti

Arruolatosi nel 1987 è il comandante della Stazione Carabinieri di Marsaglia (Pc). Durante la carriera professionale ha prestato servizio presso il 7° Battaglione Carabinieri Trentino Alto Adige – Bolzano, il Nucleo Comando Compagnia Carabinieri di Bobbio; la Stazione Carabinieri di Rivergaro; il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bobbio. Inoltre, congiuntamente agli incarichi assegnati, il militare nel 2004 ha partecipato, dopo specifica formazione, all’Operazione Antica Babilonia in Nassiriya (Iraq), quale componente dello staff del Reggimento M.s.u. impiegato in missioni internazionali di peace-keeping e peace-enforcing.

Il Luogotenente Loforti per l’attività svolta è stato insignito di numerosi riconoscimenti, fra i quali la Medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera miliare; la Medaglia al Merito per il lungo comando nell’Esercito; la Croce commemorativa per attività di soccorso internazionale Iraq; la Medaglia “Coraggio e Fedeltà” della Repubblica di Romania; la Medaglia al Merito della Croce Rossa Italiana, Nastrino di Merito Covid 19.

Luogotenente Gabriele Pollini

Dal 2004 è il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni. Arruolatosi nel Corpo nel 1989, dopo aver frequentato il Corso allievi sottufficiali Guardia di Finanza ha operato presso il Comando Tenenza Guardia di Finanza di Crema; le Sezioni Speciali del Comando Nucleo regionale di Polizia Tributaria di Milano; il Comando Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Cremona; il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Piacenza; il Nucleo Polizia economico finanziaria Guardia di Finanza di Piacenza, con l’incarico di comandante di sezione; la sezione Verifiche complesse con incarico di capo pattuglia; il Comando Guardia di Finanza di Piacenza con incarico di comandante della Sezione operativa. Per le importanti svolte e i risultati di servizio raggiunti il sottufficiale ha ricevuto tre encomi solenni, due encomi semplici e tre elogi. Inoltre, è insignito della Croce d’Oro per anzianità di servizio.