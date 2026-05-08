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Premio a Pierluigi Magnaschi: Piacenza capitale del giornalismo italiano

Di
Giovanni Volpi
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L'Auditorium Sant'Ilario e nel riquadro Pierluigi Magnaschi

Pierluigi Magnaschi riceverà lunedì prossimo la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia” e la città emiliana l’11 maggio sarà la capitale del giornalismo italiano. L’appuntamento è alle 14,30, nella cornice dell’Auditorium Sant’Ilario (via Garibaldi 17). Sarà il sindaco Pd di Piacenza, Katia Tarasconi, a consegnare il prestigioso riconoscimento al decano dei direttori della carta stampata nazionale.

85 anni compiuti giusto tre mesi fa (è nato a Piacenza l’11 febbraio 1941), Pierluigi Magnaschi è sempre sulla cresta dell’onda. Attualmente è il direttore del quotidiano economico ItaliaOggi, incarico che ricopre, dal 2009, per la terza volta. Nel corso della sua lunga carriera iniziata a L’Avvenire, ha rivestito incarichi di assoluto rilievo: spiccano la direzione dell’Ansa, quella dei settimanali La Domenica del Corriere e La Discussione; condirettore de Il Giorno e vicedirettore del quotidiano La Notte, il giornalista è stato anche direttore del quotidiano Mf Milano Finanza e del settimanale Milano Finanza.

Con oltre cinquant’anni di esperienza sul campo, Pierluigi Magnaschi è riconosciuto come un esempio di qualità professionale per lo stile diretto e indipendente, l’attenzione al lettore e la capacità di innovare e gestire le redazioni. Vincitore tra l’altro del premio “Walter Tobagi”, è considerato così un punto di riferimento per il giornalismo italiano contemporaneo.

L’onorificenza di cui verrà insignito Pierluigi Magnaschi dalla sua città natale, viene conferita dal 2014 a personalità, istituzioni o realtà associative che si siano distinte per la capacità di esprimere valori di coesione sociale e solidarietà, per l’impegno in ambito culturale e per il contributo dato alla collettività nel loro percorso professionale e di vita.

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Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.

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