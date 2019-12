Prescrizione: tutti i rischi senza una riforma del processo penale

Cos’è la prescrizione ormai dovremmo saperlo tutti: è quell’istituto per il quale lo Stato si dà un periodo di tempo entro il quale deve essere definito un processo penale.

Fino al prossimo 1° gennaio, dunque ancora per pochi giorni, il calcolo è abbastanza semplice. Dipende dalla gravità del reato. La regola generale è che si osserva la pena massima stabilita per il reato e si fa il calcolo. In genere sono sei anni, aumentabili fino a 7 e mezzo, se nel frattempo è uscita la sentenza di primo grado. Al di fuori della strage di piazza Fontana, si dovrebbe presumere che il tempo ci sia tutto per stabilire se un cittadino è colpevole o innocente.

La prescrizione oggi

Invece no. Il 62% dei reati denunciati non arriva neppure in aula, perché si prescrive prima del primo grado di giudizio. Dieci anni fa la percentuale raggiungeva il 71% (fonte ministero della Giustizia), dunque siamo in miglioramento. Resta il fatto che in molti casi, quando il cittadino viene a conoscenza che contro di lui pende un procedimento penale, sono già passati 4 anni dalla commissione del fatto; e nei due anni rimanenti occorre superare tre gradi di giudizio. È vero che la Cassazione ha da tempo instaurato un principio peculiare: appena il fascicolo arriva al “Palazzaccio” si calcola quanto manca alla prescrizione e si calendarizza prima che ciò avvenga. Ma i casi sono rari e spesso il fascicolo si prescrive proprio tra la sentenza d’appello e l’arrivo del faldone a Roma.

Bonafede docet

Intervenire contro la “vergogna nazionale” di una giustizia negata è stato un cavallo di battaglia dei 5 Stelle fin dalla prima ora. E proprio durante il governo giallo-verde il guardasigilli Alfonso Bonafede è riuscito a far approvare la norma (legge numero 3 del 9 gennaio 2019) che sospende il decorso della prescrizione a far tempo dalla sentenza di primo grado.

Detta così sembra una norma di buon senso. Ma ricordiamolo sempre, siamo in Italia. Un Paese dove la Giustizia viene modificata a costo zero. Non possiamo certo dire che i giudici siano degli sfaticati, né che lo siano i cancellieri o in genere il personale amministrativo. Ma si scontrano con l’obbligatorietà dell’azione penale e la cronica carenza di organici. Di conseguenza qualunque magistrato che deve iniziare l’azione penale si trova mediamente a dover esaminare migliaia di fascicoli ogni anno. Le procure, cui è demandata l’istruttoria, si avvalgono sì di fior di collaboratori tra le forze dell’ordine, ma non sono mai abbastanza.

Il misterioso “allarme sociale”

È gioco forza scegliere, trascurando i reati che hanno meno incidenza o, come si dice in legalese, “non suscitano allarme sociale” e concentrarsi sugli stupri, sulle rapine, sulle truffe informatiche, sulle violenze in famiglia, sugli omicidi stradali, sugli infortuni sul lavoro. Ma per ogni rissa condominiale, per ogni diffamazione a mezzo social che si lascia in archivio c’è una parte offesa che non avrà giustizia. E che si sentirà un cittadino di serie B.

Prescrizione, Pd e 5 Stelle

In concreto, quindi, c’è il rischio che con l’entrata in vigore della nuova legge ci saranno cittadini “indagati in eterno”. Una sorta di “inizio pena mai”, che porrà nel limbo indagati e parti offese per un tempo indefinito. E infatti la componente Pd del governo insiste che, una volta entrata in vigore la nuova normativa, si metta mano ad una modifica sostanziale del processo penale per evitare le più evidenti storture. I 5 Stelle non si oppongono, in linea di principio, ad una legge di riforma, ma non hanno certamente le idee chiare in proposito.

Prescrizione e previsione

La disincantata previsione che ci sentiamo di fare è che, gattopardescamente, nulla cambierà. Anche perché chi scrive è stato testimone dell’entrata in vigore della più organica e rivoluzionaria delle riforme della procedura penale, quella del 1989, che ha avuto una gestazione decennale e diversi anni di rodaggio prima di entrare compiutamente a regime. Partendo ora e ponendosi le gambe in spalla, forse nel giro di una quindicina d’anni potremmo arrivare ad una riforma del processo. Quanti procedimenti vivranno nell’acquario da qui ad allora lo scopriremo nelle prossime statistiche ministeriali che, come ben sappiamo, non conoscono minimamente la vergogna.