Presidenzialismo: i pro e contro della proposta Meloni in salsa Macron

L’articolo 67 era stato pensato dai costituenti per evitare che il singolo parlamentare potesse essere costretto a votare per disciplina di partito contro le sue intime convinzioni. Oltre 70 anni di Repubblica ci hanno insegnato che l’articolo 67 è stato utilizzato invece da centinaia di deputati per lasciare il partito nel quale erano stati eletti. Solo nell’ultima legislatura 304 deputati e senatori hanno cambiato casacca: uno su tre.

Se la Meloni sul presidenzialismo è rimasta sul vago, i suoi seguaci hanno spiegato che le forme alle quali si ispirano sono sostanzialmente Francia e Stati Uniti. Hanno aggiunto di non escludere la nascita di una apposita commissione bicamerale per studiare le modifiche alla Carta e di sottoporre comunque al corpo elettorale l’approvazione delle modifiche costituzionali.

Quali sarebbero i vantaggi della modifica del sistema? Pochi, a meno che non si modifichi anche l’articolo 67: tutti gli attuali candidati sono stati espressi dai segretari dei partiti in lizza, nessuno escluso. E sappiamo che l’elezione dipenderà dalla posizione nella quale i candidati sono stati inseriti vista l’abolizione delle preferenze. Così, per quale motivo l’onorevole Pinco Pallino dovrebbe “disubbidire” a colui che lo ha eletto? O meglio, lo potrà fare, nel caso il suo partito prendesse una posizione contraria alle sue intime convinzioni. Ma dimettendosi e lasciando il posto al primo dei non eletti.

L’anatra zoppa