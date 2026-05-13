Il procuratore di Piacenza Grazia Pradella: rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli, stanno bene

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti sono stati rintracciati. A dare la notizia una nota firmata dal procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella, divulgata dal Comando provinciale dei carabinieri, che vi riproponiamo integralmente.

«È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli Groppi Nishanta e Groppi Joshua. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita.

Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile.

Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza.

Nel prosieguo, le indagini, al momento per i reati di cui agli artt. 573 c.p. e 388 c.p., saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto.

Ringrazio, per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine e del Comando Provinciale di Piacenza».