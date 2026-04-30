Provincia di Piacenza: il nuovo direttore generale è Davide Marenghi, ma Vittorio Silva resta in campo…

Provincia di Piacenza: cambio della guardia alla direzione generale. A rivestire questo ruolo sarà Davide Marenghi, che dal 1° maggio prenderà il posto di Vittorio Silva. Un avvicendamento inserito in una riorganizzazione complessiva dell’ente di corso Garibaldi di cui si parla da tempo. E che è stato ufficializzato ieri in Consiglio provinciale dalla presidente Monica Patelli.

Geologo, attualmente stimato direttore del Servizio Viabilità, Programmazione Lavori pubblici, Marenghi assumerà in via transitoria e ad interim, le funzioni di direzione del Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale. Nel suo ruolo precedente, il nuovo direttore generale sarà sostituito dall’ingegner Andrea Reggi.

L’incarico a Silva

L’ex direttore generale Vittorio Silva però non uscirà di scena a Palazzo della Provincia, com’era lecito aspettarsi. Seppure in veste diversa, spiega una nota dell’ente di corso Garibaldi, fornirà ancora per qualche mese il suo supporto all’Amministrazione provinciale in modo da accompagnare la fase di transizione che si apre. A Silva la presidente Patelli affiderà infatti, secondo quanto consentito dalla normativa, un incarico a titolo gratuito, di studio e ricerca nell’ambito economico e statistico, di supporto tecnico strategico al presidente e di affiancamento al suo successore. L’incarico, è stato precisato, avrà durata massima di un anno.

La scelta era nell’aria, ma messa nero su bianco ha destato comunque qualche perplessità in diversi osservatori che la ritengono quantomeno irrituale, visto che Davide Marenghi lavora da molti anni negli uffici di corso Garibaldi. Sulle qualità e la personalità di Vittorio Silva naturalmente non si discute, ma proprio per questo c’è chi sostiene che forse la sua presenza in Provincia nei prossimi mesi potrebbe rivelarsi un po’ ingombrante.

Lascia anche Terrizzi

Sempre a decorrere dal 1° maggio, ci sarà il collocamento a riposo dell’attuale Segretario generale Luigi Terrizzi; l’incarico sarà ricoperto da un’altra figura che al momento è in fase di individuazione. Per lui, però, nonostante manchi ancora il suo successore, non è stato previsto nessun incarico come nel caso di Silva.

Il nuovo assetto organizzativo di corso Garibaldi prevede il ricollocamento della funzione di Polizia provinciale al rinominato Servizio “Territorio, Urbanistica, Polizia provinciale”; il rafforzamento delle funzioni di Segreteria generale mediante un ufficio di supporto; l’Ufficio Affari generali, che riporta direttamente al segretario generale in simmetria a quando previsto per il direttore generale con l’Ufficio di Presidenza. La Direzione del Servizio “Personale e Archivio” è affidata alla dottoressa Paola Schiavi, già in forze all’Ufficio Personale.

La presidente Patelli, il vicepresidente Franco Albertini, unitamente all’intero consiglio provinciale, hanno quindi ringraziato Vittorio Silva e Luigi Terrizzi per l’impegno profuso in questi anni, esprimendo anche i migliori auguri di buon lavoro a Davide Marenghi; senza dimenticare tutte le figure che andranno a ricoprire nuovi incarichi, unitamente al personale tutto, evidenziando il valore del far crescere le professionalità all’interno dell’Ente, conclude la nota della Provincia di Piacenza.