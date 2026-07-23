Provincia di Piacenza, trasporti più verdi: Seta investe 2,7 milioni per la flotta extraurbana

Provincia di Piacenza: il trasporto pubblico compie un salto di qualità nel segno della sostenibilità e della sicurezza. Seta (Società emiliana trasporti autofiloviari) ha presentato questa mattina a Nibbiano nove nuovi autobus a basso impatto ambientale. I mezzi entreranno in servizio già dalla prossima settimana sulle linee extraurbane del territorio.

Investimento strategico

L’acquisto dei nuovi autobus, spiega una nota dell’azienda, ha richiesto uno stanziamento complessivo di oltre 2,7 milioni di euro. Seta ha coperto l’operazione attingendo per circa il 40% a risorse proprie. La parte restante è stata finanziata con i fondi del ministero dell’Ambiente previsti dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

L’investimento si inserisce nel piano industriale complessivo, orientato al costante rinnovo del parco veicolare. Seta opera nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, con una compagine sociale prevalentemente pubblica. E secondo i dati del bilancio 2025, la società ha registrato un valore della produzione pari a 124,2 milioni di euro (+0,4% sul 2024) con un utile netto di 23.561 euro, interamente destinato a riserva.

I nuovi autobus piacentini

I veicoli che serviranno le tratte nelle quattro vallate piacentine (Tidone, Trebbia, Nure e Arda), sono nove Iveco Crossway NF CNG alimentati a metano compresso con omologazione Euro 6. I mezzi, di fabbricazione italiana, sono lunghi 12 metri e possono ospitare fino a 70 passeggeri, offrendo 49 posti a sedere.

Gli autobus vantano dotazioni tecnologiche di primo livello per la sicurezza e la fruibilità del servizio. Oltre all’impianto di climatizzazione e alla geolocalizzazione, ciascun veicolo include una pedana idraulica per l’accesso delle carrozzine. Troviamo anche un contapasseggeri, il sistema di diagnostica on-board e la scatola nera per il monitoraggio dei parametri d’esercizio. La sicurezza è garantita da un impianto antincendio automatico nel vano motore (fogmaker a 3 sensori) e da sei telecamere digitali controllabili da remoto e collegate con la centrale operativa di Seta.

Le voci dei protagonisti

Alla presentazione dei nuovi autobus a Nibbiano sono intervenuti i vertici aziendali ed i rappresentanti delle istituzioni locali. Riccardo Roat, amministratore delegato di Seta, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Presentiamo un lotto di nuovi mezzi acquistati nell’ambito del Piano aziendale degli Investimenti. L’azienda è impegnata in un consistente programma economico-finanziario finalizzato al rinnovamento della flotta, un’azione prioritaria per la nostra gestione. Si tratta di mezzi di elevato standard ambientale e qualitativo, che verranno immediatamente messi in servizio e potranno così apportare un sensibile miglioramento al servizio offerto dalla nostra azienda nel territorio provinciale piacentino“.

Il sindaco di Alta Val Tidone e vicepresidente della Provincia, Franco Albertini, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Sono molto contento di poter ospitare nel mio Comune la presentazione dei nuovi mezzi a metano acquistati da Seta, che verranno impiegati sulle linee che collegano i territori piacentini di collina e di montagna; è un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità, che possono contrastare lo spopolamento solo se si investe per la continuità e la qualità dei servizi offerti al territorio“.

Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia, ha evidenziato l’efficienza complessiva dell’operazione: “Questi autobus a metano garantiscono grande comfort per passeggeri e conducenti sulle lunghe percorrenze. Consentiranno di ottimizzare il distributore interno al deposito di Piacenza. È un perfetto esempio di economia circolare che unisce vantaggi ecologici ed economici”.

Il consigliere di amministrazione di Seta in rappresentanza del territorio piacentino, Dario Meli, ha ribadito infine l’impegno verso la periferia: “Vedere il risultato tangibile delle decisioni prese in Consiglio dà grande soddisfazione. Offriamo benefici concreti alla popolazione delle vallate, affinché non si senta dimenticata e possa contare su collegamenti sempre migliori”.