“Punti di svolta”: Alessandro Onorato inaugura il ciclo d’incontri promosso dalla Lista civica per Piacenza

Alessandro Onorato: buona la prima. Il leader di Progetto Civico Italia ha inaugurato ieri “Punti di svolta”. Si tratta di un ciclo d’incontri promosso dalla Lista civica per Piacenza, pensato per orientarsi tra le trasformazioni della politica anche in vista delle Comunali 2027. E davanti a un folto pubblico, nell’ex chiesa di San Cristoforo, l’assessore a Roma della Giunta Gualtieri non ha mancato di sottolineare quanto fatto finora dal gruppo civico della coalizione di centrosinistra nella città emiliana.

“Piacenza è l’esempio di come i civici possano fare la differenza nel nostro schieramento. In un territorio tendenzialmente di centrodestra, la sindaca Katia Tarasconi ha vinto anche grazie alla Lista civica per Piacenza, seconda forza della coalizione con il 14,3%. Ha prevalso il pragmatismo, la competenza e la voglia di cambiamento dopo cinque anni di immobilismo. Ringrazio Claudia De Monti, coordinatrice provinciale di Piacenza di Progetto Civico Italia, per l’invito e per il lavoro straordinario che sta facendo sul territorio. Sono felice oggi di incontrare gli iscritti al comitato e tanti cittadini che vogliono tornare a partecipare, per sperare in un futuro migliore”.

In Emilia-Romagna, ha aggiunto Onorato, in dialogo con il giornalista Mediaset Alan Patarga, “la nostra rete sta crescendo di giorno in giorno: abbiamo già comitati in tutte le province e sempre più liste civiche si stanno federando, come ha fatto Lista civica per Piacenza. Amministratori e cittadini si mettono in gioco con un obiettivo chiaro: costruire una forza riformista e popolare capace di riavvicinare chi oggi si sente deluso e non vota. E questi appuntamenti sono un crocevia importante per coinvolgere la cittadinanza”.

De Monti: avanti con entusiasmo

L’evento è stato aperto da Claudia De Monti, animatrice della Lista civica per Piacenza: “Progetto Civico Italia ha rappresentato per la nostra Lista Civica locale un vero punto di svolta. Come lista, ci siamo costituiti nel 2022 per le elezioni amministrative piacentine e siamo riusciti a raccogliere il 14,3% dei voti, contribuendo fattivamente all’elezione del nostro Sindaco Katia Tarasconi. Tra le nostre fila sono stati eletti 8 consiglieri di cui due ragazzi di 19 e 24 anni e due assessori, Francesco Brianzi, di soli 26 anni, alle Politiche giovanili, Università e Ricerca, e Mario Dadati, alle Politiche educative, Sport, benessere della persona e stili di vita”.

Così, ha proseguito De Monti, “siamo riusciti ad unire figure del mondo civico molto differenti tra loro e da lì il progetto locale è proseguito con entusiasmo. Ci siamo immediatamente riconosciuti nella progettualità anche programmatica di Progetto Civico Italia e nei contenuti espressi e ci ha molto colpiti la possibilità di poter mantenere la nostra autonomia ed identità, federandoci tra civiche a livello nazionale ed aderendo ad un progetto nel quale ci riconosciamo. Anche per questo motivo il nostro ciclo di incontri volto ad orientarsi tra le trasformazioni della politica non poteva che iniziare con Alessandro Onorato”.

Paldino: liste civiche essenziali

Anche il coordinatore regionale di Progetto Civico Italia in Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino, ha partecipato all’incontro: “Le prossime sfide elettorali, sia a livello regionale che nazionale, richiedono un centrosinistra capace di andare oltre i propri perimetri tradizionali. In questo scenario, l’apporto delle liste civiche non è un semplice accessorio, ma una condizione essenziale per raggiungere la vittoria, una vittoria che sa parlare davvero ai cittadini e ai loro problemi”.

Per Paldino, “senza l’energia del civismo, la coalizione rischia di perdere quel contatto diretto con i territori e con il mondo dei moderati che noi, invece, intercettiamo quotidianamente. Per essere davvero competitivi e tornare a governare, il ruolo dei civici deve essere inteso come un valore aggiunto imprescindibile, che trasforma una coalizione di partiti in un progetto vincente per il Paese”.