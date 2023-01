Putin non tratta con nessuno e la guerra in Ucraina sarà ancora lunga

La valutazione dell’altro analista principe Dario Fabbri, direttore di Domino e fino a pochi mesi fa collaboratore di Limes, non cambia di molto: disastro a Ramstein; divaricazione tra Usa e Germania sull’invio dei carri armati Leopard 2 all’Ucraina; ammassamento di truppe russe per una prossima offensiva; annullamento di qualunque colloquio di pace Usa-Russia.

Fabbri non fa previsioni, com’è ovvio, ma afferma che la Russia ha cessato i colloqui con gli americani sul presupposto che non hanno nessuna intenzione di cedere la Crimea (ma su quello forse ci sarebbe anche un «ni» di Zelensky) e soprattutto nessuno dei territori conquistati durante quest’anno di guerra.

Se non lo sanno né Caracciolo né Fabbri, non possiamo certamente noi fare previsioni. L’unica cosa che possiamo dire è che secondo tutti sarà una guerra non breve (qualcuno la paragona alla prima guerra mondiale, di posizione), dall’esito incerto e dalle possibili conseguenze su tutto l’Occidente.

E allora? Confermiamo che non avevamo scelta, come non l’abbiamo neppure oggi: arrendersi all’invasore voleva dire consentirgli di proseguire la sua marcia sulla Moldavia e sui Paesi baltici e, chissà, persino sulla Polonia. Chi parla di pace e di diplomazia dimentica che per fare una pace bisogna essere in due e che oggi né gli Stati Uniti di Biden, né la Francia di Macron e neppure la Turchia di Erdogan sono riusciti nell’intento.

Il ruolo di Xi

Potrebbe farcela solo la Cina. Ma Pechino, per ora, sta lucrando sulla guerra e sull’indebolimento inevitabile di Usa e Russia. Fino a quando Xi Jinping non si sarà reso conto che questa guerra costa cara anche a lui non muoverà una paglia. Sperando che non arrivi troppo tardi. Non stiamo parlando di una catastrofe nucleare, ma solo di una catastrofe economica che colpirebbe la Cina nel suo aspetto più sensibile: il portafogli.

(articolo pubblicato su ItaliaOggi)