Qualità della vita: da Piacenza a Rimini, come stanno le province dell’Emilia-Romagna?

Qualità della vita: da Piacenza a Rimini, l’Emilia-Romagna è ben piazzata nella classifica di Italia Oggi. La provincia di Bologna guadagna una posizione e passa al 3° posto alle spalle di Treno e Bolzano; Parma è 7ª (però perde la vetta dell’anno scorso) e Modena, 10ª, chiude la top ten nazionale.

Perché le province della regione escono bene dalla 24ª edizione del rapporto, in edicola oggi, realizzato dal quotidiano diretto dal piacentino Pierluigi Magnaschi con l’Università La Sapienza di Roma e in collaborazione con Cattolica Assicurazioni? Per Italia Oggi soprattutto grazie ai dati emersi su lavoro, ricchezza e istruzione; male invece ambiente e criminalità, in particolare con Bologna al vertice della poco invidiabile classifica dei reati denunciati.

Tutte le realtà dell’Emilia-Romagna comunque migliorano la loro posizione rispetto allo scorso anno tranne Ferrara. Reggio Emilia sale all’11° posto (era 16ª); Forlì-Cesena è al 25° (era 37ª); Ravenna, 28ª, migliora di una posizione; Piacenza? Risale al 36° posto (era 43ª nel 2021), tallonata da Rimini, 37ª, che fa un balzo di 24 posizioni, dal 61° posto in classifica; mentre Ferrara crolla al 47° posto dal 24° sempre dello scorso anno.

A spingere l’Emilia-Romagna nella parte alta della classifica, come dicevamo sono i dati economici. Sostanzialmente le province della regione sono in testa a tutte le classifiche per affari, ricchezza (Bologna è seconda solo a Milano) e occupazione. Bologna brilla in particolare anche per l’istruzione. Infatti è la provincia italiana con la percentuale più alta di diplomati e laureati in rapporto alla popolazione residente. Bene anche il tempo libero: per esempio, sempre Bologna è la seconda città per numero di sale cinematografiche, mentre Rimini è la prima per le palestre.

Ma nella classifica della qualità della vita ci sono anche le note dolenti. Arrivano dagli indici scadenti per ambiente e criminalità. Come pesa il prezzo degli immobili che vede le città dell’Emilia-Romagna fra le più costose d’Italia. Infine, ma da tenere ben in conto, il poco lusinghiero giudizio che Italia Oggi dà sulla sanità.