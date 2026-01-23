Questura di Piacenza: in due giorni espulsi tre immigrati clandestini

Questura di Piacenza: continua l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Nei giorni scorsi, il 21 e 22 gennaio, l’Ufficio immigrazione di viale Malta ha esaminato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari. Tutti marocchini, di 27, 44 e 25 anni. Dei tre, uno è stato espulso dal territorio italiano con scorta internazionale e due accompagnati ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari e Milano.

Nello specifico, prosegue la nota della Questura di Piacenza, il cittadino marocchino di 25 anni, entrato in Italia nel 2022, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per rapina. In più, nel 2023 e 2024, è stato deferito all’Autorità giudiziaria dal personale della Polizia penitenziaria per violenza sessuale, lesioni personali, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, mercoledì scorso, veniva dunque espulso ed accompagnato dal personale della Polizia di Stato al Cpr di Bari per il successivo trasferimento nel suo Paese di origine.

Il cittadino marocchino di 44 anni, entrato in Italia nel 2008, era inizialmente titolare di un permesso di soggiorno. Permesso poi revocato a seguito di una condanna a 2 anni e 8 mesi, per traffico di stupefacenti, rissa e ubriachezza. Anche per lui espulsione e accompagnamento, sempre il 21 gennaio e con personale della Polizia, stavolta presso il Cpr di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

L’ultimo caso è quello del cittadino marocchino di 27 anni. L’uomo era entrato in Italia nel 2023. Senza fissa dimora e affetto da disturbi psichici, con diverse segnalazioni per danneggiamenti e una denuncia per violenza sessuale, ieri è stato espulso ed accompagnato nel Paese d’origine, con scorta internazionale effettuata da personale della Polizia su un volo diretto da Milano Malpensa a Casablanca, conclude la nota della Questura di Piacenza.