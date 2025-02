Questura di Piacenza: nove arresti tra le gang giovanili in lotta per lo spaccio di droga

Questura di Piacenza: nove arresti, 30 denunce a piede libero per 22 episodi criminali e tre misure di sorveglianza speciale; chiusi due locali pubblici; 12 le perquisizioni che hanno portato al sequestro di numerose armi da taglio e di circa 800 grammi di droga tra hashish, cocaina, oppiacei, benzodiazepine.

È il bilancio dell’operazione che si è conclusa nelle ultime ore a Piacenza e che coinvolge giovani ritenuti responsabili anche di reati gravissimi come il tentato omicidio. Al centro delle indagini della Polizia, guidata dal questore Ivo Morelli, la sanguinosa faida in particolare tra due gruppi di giovani, uno composto da egiziani e l’altro da tunisini, per il controllo dello spaccio di droga in città.

