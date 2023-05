Re Giorgio: Armani e la sua Piacenza, arriva un magazine da collezione

C’è una Piacenza che sogna e che pensa in positivo. Che osa e che crea. Una Piacenza orgogliosa di celebrare il suo cittadino più illustre, Giorgio Armani. Per questa Piacenza, in edicola e in libreria sta arrivando “Re Giorgio”, un magazine davvero speciale. Un numero unico, da collezione, che ripercorre i momenti più significativi della giornata in cui Armani è stato insignito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore della laurea honoris causa nella sua città natale.

L’abbraccio ideale tra Giorgio Armani e la sua Piacenza dell’11 maggio scorso non ha solamente toccato il cuore del grande stilista che più di ogni altro rappresenta il Made in Italy nel mondo; ma ha anche risvegliato un senso di orgoglio nella comunità piacentina e ispirato i tantissimi giovani presenti al Teatro Municipale.

Per ricordare questa giornata davvero unica nella storia di Piacenza e onorare il genio creativo di Giorgio Armani ricordando il suo straordinario percorso nel mondo della moda, Il Mio Giornale.net, Radio Sound, Piacenza Diario, Piacenza24 e PiacenzaOnline hanno realizzato una rivista, diretta da Giovanni Volpi, che mira ad offrire un’esperienza esclusiva a chiunque desideri rivivere i momenti salienti di questa cerimonia.

Gli articoli firmati da Mirella Molinari, Massimo Solari, Carlandrea Triscornia, arricchiti da suggestive fotografie, a partire dalla copertina di Andrea Pasquali, permettono di immergersi nell’atmosfera glamour dell’evento, ma anche di raccontare il percorso di questo genio creativo, partito da Piacenza oltre settant’anni fa per “conquistare il mondo” .

“Re Giorgio”, edito da Blacklemon, è un magazine realizzato con cura per essere un degno omaggio al talento senza confini di uno dei più grandi stilisti ed imprenditori del nostro tempo. La rivista sarà disponibile nelle principali edicole e librerie di Piacenza e provincia a partire da sabato 27 maggio, con la possibilità di prenotare la propria copia.