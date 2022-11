Dal reddito di cittadinanza al lavoro: dare spazio alle agenzie interinali

Il bello è che i critici sostengono che la manovra di fine d’anno è strutturata come se l’avesse scritta Mario Draghi e non un governo politico di destra-centro. Scelta obbligata, se vogliamo evitare la sonora bocciatura dell’Europa, accompagnata da un pericoloso rialzo dello spread. Ma anche Draghi ha più volte sostenuto che così com’è il reddito di cittadinanza andava rivisto. E difficilmente un altro governo l’avrebbe rivisto con più delicatezza di questo: confermato per i primi otto mesi del 2023, poi gradatamente levato a coloro che saranno in grado o nelle condizioni di trovarsi un lavoro.

Speriamo che, nel prosieguo, Meloni capisca che il reddito di cittadinanza dovrà essere diviso tra l’assistenza agli effettivamente bisognosi, diventando un assegno assistenziale come esiste in quasi tutt’Europa e l’incentivo al reperimento di un lavoro per chi è abile. Come? Non certo con i navigator: far incrociare domanda e offerta di lavoro è un’abilità che possiedono imprese molto strutturate e con filiere imponenti. Come non ci si improvvisa notai, ingegneri o chirurghi non ci si improvvisa navigator. Esistono in Italia diverse agenzie interinali che lavorano duramente, con ampie reti informatiche e imponenti banche dati per far incontrare domanda e offerta. Perché non coinvolgere il privato capace?

