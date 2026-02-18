Referendum sulla Giustizia: a Piacenza le ragioni del “No” con Barbacetto e Pradella

Referendum sulla Giustizia: un momento di confronto aperto alla cittadinanza di Piacenza per discutere nel merito della separazione delle carriere dei magistrati, tra diritto, informazione e principi costituzionali. Lunedì 23 febbraio alle ore 18, presso l’Auditorium nell’ex chiesa di Sant’Ilario (nella foto) in Corso Garibaldi 17, si terrà l’iniziativa pubblica “Le ragioni del No – Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale”.

Per parlare dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo interverranno: Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano, saggista e scrittore; Grazia Pradella, magistrato a capo della Procura della Repubblica di Piacenza e componente del Comitato Giusto dire no. L’incontro, spiega una nota degli organizzatori, intende offrire strumenti di comprensione e approfondimento sui quesiti del referendum costituzionale, affrontando le implicazioni concrete per il sistema giudiziario, per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e per la tutela dei diritti dei cittadini. Un’occasione pubblica di informazione e partecipazione, volta a favorire un voto consapevole. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.