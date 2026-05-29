Responsabilità medica sotto la lente: a Piacenza professionisti a confronto

“Le dimensioni della responsabilità medica. Diritto, pratica clinica e gestione del rischio”: è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Piacenza. L’appuntamento, che propone una riflessione interdisciplinare sull’evoluzione della responsabilità professionale tra norme giuridiche, pratica clinica, tutele assicurative e gestione della comunicazione mediatica, è in programma sabato 30 maggio, a partire dalle ore 8,45, presso il Best Western Park Hotel (Strada Val Nure, 7 – Piacenza).

L’evento affronta dunque un argomento di grande attualità. E propone una nuova occasione di confronto e approfondimento, dopo un primo convegno sul tema promosso sempre dall’Ordine dei medici lo scorso ottobre.

L’incontro si aprirà con i saluti e la presentazione dei temi in programma da parte del presidente provinciale dell’Ordine dei medici, Augusto Pagani, e di Graziella Mingardi, già presidente dell’Ordine provinciale degli avvocati.

La mattinata proseguirà con l’intervento di Giulio Bini, direttore della Medicina legale dell’Ausl di Piacenza, dal titolo “Fondamenti della responsabilità professionale in sanità”; poi gli avvocati Elisabetta Soavi e Stefano Sarchi parleranno dell’”evoluzione normativa della colpa medica”; spazio quindi al dialogo fra i medici Maurizio Contini e Luca Pilla, in una riflessione sui cambiamenti del rapporto tra medico e paziente.

Nella seconda parte dell’incontro interverranno l’amministratore delegato Assimedici Attilio Steffano (“La tutela assicurativa del medico e della struttura sanitaria dopo i decreti attuativi della legge n. 24/2017”) e la giornalista del Corriere della Sera Sara Bettoni (“Quando il medico diventa notizia”).

La mattinata si chiuderà con una tavola rotonda: i partecipanti potranno approfondire i temi trattati e confrontarsi con i relatori del convegno.