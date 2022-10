Ricci Oddi: Jacopo Veneziani in pole position per la presidenza della Galleria piacentina

Galleria Ricci Oddi: il prossimo presidente sarà un ventenne? Pare proprio di sì. A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, Jacopo Veneziani avrebbe accettato l’invito del sindaco Katia Tarasconi per guidare il Consiglio di amministrazione della pinacoteca di via San Siro in rappresentanza del Comune di Piacenza.

Enfant prodige

Classe 1994, piacentino originario di Lugagnano Val d’Arda, Jacopo Veneziani è un enfant prodige della divulgazione in campo artistico. Come si legge nel sito dell’Università Iulm, dove insegna “Comunicare l’arte”, materia del corso di laurea in “Arti, spettacolo ed eventi culturali”, Veneziani è «dottorando in storia dell’arte moderna all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne di Parigi, dove si è laureato in storia dell’arte moderna (2018) e dove ha insegnato – tra il 2018 e il 2020 – metodologia della ricerca storico-artistica, storia dell’arte rinascimentale e storia dell’arte del Settecento». Nel frattempo, «ha tenuto conferenze nelle università di Milano, Berlino, Londra, Oxford, Edimburgo, Montreal».

Non basta. Jacopo Veneziani, attivissimo sui social, ha scritto anche due libri di successo: #Divulgo. Le storie della storia dell’arte (Rizzoli, 2020) e Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi (Rizzoli, 2021). In più, è ormai un noto volto televisivo. «Dall’ottobre 2020, ha una rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte nel programma Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini su Rai3. È intervenuto a Sapiens – Un solo pianeta (Rai3), Kilimangiaro (Rai3) ed è stato giurato dell’ultima edizione de Il Borgo dei Borghi (Rai3)».

A livello locale non va poi dimenticato che Jacopo Veneziani nella scorsa stagione teatrale è stato protagonista insieme a Lella Costa di “Muse ispiratrici”, una evento tenuto il 3 luglio al Festival di Teatro Antico di Veleia; una serata speciale ideata da Paola Pedrazzini, direttrice artistica della nota kermesse estiva dell’alta Val d’Arda.

Polemiche e svolte

Il nome di Jacopo Veneziani come presidente del Cda della Galleria, indicazione che per prassi spetta al Comune, è cominciato a circolare dalle parti di palazzo Mercanti subito dopo la pubblicazione dell’avviso per presentare le candidature a consigliere di alcune società partecipate tra cui la Ricci Oddi. Ed era pacifico che Katia Tarasconi fosse alla ricerca di un nome forte per smuovere le acque tra le sale della pinacoteca. Soprattutto dopo le polemiche seguite al benservito dato ai due componenti indicati in precedenza dall’amministrazione di centrodestra, il professor Fernando Mazzocca (presidente) e l’avvocato Giovanni Giuffrida (consigliere).

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libertà il 6 ottobre scorso, il sindaco aveva sottolineato di non aver mai messo in discussione le capacità del professor Mazzocca. Ma aveva aggiunto: «Il tema è trovare persone con cui condividere dei progetti. Ad esempio per me sulla Ricci Oddi c’è da fare un grande lavoro di svecchiamento a livello di comunicazione. Ci sono grandi cose nella Galleria, ma manchiamo di attrattiva. Non basta avere una volta il Klimt. Bisogna creare una gestione che attiri tutto l’anno».

E allora chi meglio di Jacopo Veneziani, magari affiancato da un altro consigliere piacentino di “rottura” sul piano culturale, come ad esempio Matteo Corradini o Gabriele Dadati, per fare tutto questo in via San Siro?