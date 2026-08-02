Rifiuti, Piacenza Oltre difende la tariffa puntuale: “Conferma la sua efficacia”

Rifiuti, Piacenza Oltre difende la bontà del nuovo sistema di gestione attuato da Iren nella città emiliana dall’inizio dell’anno. La lista civica è parte della maggioranza a sostegno del sindaco Pd Katia Tarasconi ed è guidata dal presidente Samuele Raggi, che riveste lo stesso ruolo anche in Iren Ambiente Piacenza.

A seguire la nota che il gruppo consiliare di Piacenza Oltre, composto da Caterina Pagani e Sandro Spezia (senza dimenticare l’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli), ha inviato agli organi d’informazione e che vi riproponiamo integralmente.

«I primi sei mesi di applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) restituiscono un bilancio positivo. Per il gruppo consiliare di maggioranza Piacenza Oltre, i dati confermano che il nuovo sistema sta producendo gli effetti attesi, sia sul piano ambientale sia su quello dell’equità nella gestione dei rifiuti.

Uno degli elementi più significativi riguarda il numero minimo di conferimenti previsto dal nuovo sistema, calibrato sulla composizione dei nuclei familiari. I dati raccolti nel primo semestre mostrano che tale parametro si è rivelato adeguato alle effettive esigenze della grande maggioranza delle famiglie piacentine, confermando la correttezza delle valutazioni contenute nel Piano Economico Finanziario.

Sul fronte ambientale, la raccolta differenziata continua a crescere. A giugno la percentuale ha superato il 78%, avvicinandosi all’obiettivo dell’80% e collocando Piacenza tra le realtà più virtuose dell’Emilia-Romagna. Parallelamente, nei primi sei mesi del 2026 si registra una diminuzione dei rifiuti indifferenziati rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato che testimonia il progressivo consolidamento delle nuove modalità di conferimento.

“Questi risultati dimostrano che la grande maggioranza dei cittadini ha compreso il funzionamento della tariffa puntuale e ha risposto con responsabilità”, sottolinea Piacenza Oltre. “Il cambiamento richiede tempo e collaborazione, ma i numeri indicano con chiarezza che il percorso intrapreso è quello giusto”.

Il gruppo evidenzia anche l’importanza di mantenere alta l’attenzione verso le situazioni di maggiore fragilità. Il sistema prevede già strumenti dedicati, come la possibilità di richiedere contenitori da 20 litri per gli ultraottantenni e per le persone con invalidità, misure che continueranno a essere monitorate per garantire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini.

Restano presenti alcuni episodi di abbandono dei rifiuti, fenomeni che dovranno continuare a essere contrastati con determinazione. Secondo Piacenza Oltre, tuttavia, tali criticità non modificano il quadro complessivamente positivo delineato dai dati del primo semestre. “La tariffa puntuale rappresenta un cambiamento culturale prima ancora che organizzativo”, conclude il gruppo consiliare.

“I risultati ottenuti finora dimostrano che Piacenza sta andando nella direzione giusta: aumentano la raccolta differenziata e la responsabilità individuale, diminuisce il rifiuto indifferenziato e si rafforza un modello che premia i comportamenti virtuosi. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione del servizio, affinché sia sempre più efficiente, equo e vicino alle esigenze della comunità”».