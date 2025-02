Salvo DAcquisto: l’eroe dei carabinieri sarà beato per decisione di Papa Francesco

Salvo D’Acquisto sarà beato. Il vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri, già insignito della Medaglia d’oro al valor militare, a nemmeno 23 anni si era sacrificato per salvare un gruppo di civili dopo un rastrellamento delle truppe naziste il 23 settembre del 1943.

A decidere la beatificazione di Salvo D’Acquisto è stato Papa Francesco. Come spiega l’Agenzia Dire, il Pontefice ha autorizzato i decreti dall’Ospedale Gemelli di Roma dov’è ricoverato dal 14 febbraio scorso, ricevendo in udienza il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali.

Meloni: umanità e servizio

Sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato così la decisione di Papa Francesco: “Salvo D’Acquisto è un eroe, simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al dovere. La decisione del Santo Padre di autorizzare il percorso per la sua beatificazione è un riconoscimento straordinario per un uomo che ha dato la vita per salvare quella di altri, incarnando i valori più alti di umanità e servizio. Il suo esempio resterà per sempre vivo nella memoria della nostra Nazione”.

La sua storia

Nato a Napoli il 15 ottobre 1920, Salvo Antonio Rosario D’Acquisto è il primo di 5 figli di una famiglia profondamente cristiana. Si arruola nell’Arma a 18 anni, frequentando la Scuola allievi carabinieri di Roma. Viene spedito a Tripoli dove rimane per due anni. Tornato in Italia, nel 1942 si sposta a Firenze alla Scuola centrale carabinieri reali dove frequenta il corso accelerato per la promozione a vicebrigadiere. Ottenuto il grado, è assegnato alla stazione di Torrimpietra, oggi frazione di Fiumicino.

L’8 settembre 1943 viene firmato l’armistizio di Cassibile (Siracusa) e le forze armate tedesche invadono l’Italia. Un reparto delle Ss occupa così una caserma abbandonata vicino alla Torre di Palidoro, che rientra nella giurisdizione della stazione di D’Acquisto. La sera del 22 settembre 1943, alcuni dei nazisti rimangono coinvolti nell’esplosione di una bomba a mano mentre ispezionano delle casse di munizioni abbandonate nella stazione di Torrimpietra. I tedeschi lo considerano un attentato e chiedono a d’Acquisto di individuare i colpevoli. A nulla vale parlare di incidente o caso fortuito.

Le Ss minacciano una rappresaglia. Il 23 settembre vengono eseguiti dei rastrellamenti e catturati 23 uomini e un ragazzino, scelti a caso fra gli abitanti della zona. Ventidue di loro sono portati sul luogo dell’esecuzione a Torre di Palidoro. Per salvarli, D’Acquisto decide di autoaccusarsi. E viene fucilato a nemmeno 23 anni. Il 25 febbraio 1945, gli viene conferita la Medaglia d’oro al valor militare.