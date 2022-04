Savona al PalabancaEventi di Piacenza: regolare le criptovalute con un accordo internazionale

Paolo Savona: «Lo ripeto da tempo, c’è assoluta necessità di un accordo internazionale urgente per regolare lo sviluppo delle cryptocurrency (criptovalute, ndr) che, lo ricordo, sono state utilizzate per aggirare, in parte, le sanzioni che l’Occidente ha inflitto a Putin per l’invasione dell’Ucraina». Non ha usato giri di parole il presidente della Consob, ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi.

Savona ha tenuto, in Sala Panini (con le sale Verdi e Casaroli videocollegate), una lectio sull’attuale situazione internazionale sotto il profilo monetario e finanziario. Presentato dal presidente del Cda della Banca Giuseppe Nenna, che ha ricordato come fosse la prima volta che un presidente Consob veniva a Piacenza in visita ufficiale – Savona ha proposto all’attento pubblico un serie di riflessioni sugli effetti, non sempre positivi, del progresso scientifico e tecnologico applicato al mondo della finanza.

Proteggere consumatori, investitori e imprese

«L’espansione delle criptovalute e l’ibridazione degli strumenti tradizionali procede a macchia d’olio», ha avvertito il presidente Consob. «Le piattaforme imperano e hanno eretto mura giuridiche difensive tali che occorrono urgenti proposte operative per proteggere consumatori, investitori e imprese dai rischi provenienti dalle attività digitali; proposte che prevengano alterazioni della stabilità finanziaria e mitighino i rischi sistemici per il mondo intero».

Savona ha quindi fatto presente che chi ha inventato i Bitcoin (un matematico ignoto, nel 2008) «non si è preoccupato dei rischi che l’umanità corre per la crescita di questa ricchezza prodotta dal nulla». Il presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha riferito di essere intervenuto più volte sul tema; ma che è stato sostenuto che lo stesso non è di pertinenza della Consob. Tesi contestata da Savona: ritiene che gli obiettivi dell’attività di vigilanza dell’Autorità siano quelli di salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, tutela degli investitori, stabilità, buon funzionamento e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

L’ordine di Biden

A sostegno della sua tesi Savona ha citato l’Ordine esecutivo emanato il 9 marzo scorso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che coinvolge direttamente la Sec, la Consob americana, e altre 17 istituzioni per affrontare il problema delle criptovalute.

La scelta più importante che pone l’ordinanza americana è se creare o meno una moneta virtuale pubblica negli Usa. «Se nasce una criptovaluta pubblica – ha spiegato il presidente Consob – i depositi bancari uscirebbero dal circuito monetario e le banche si dovrebbero dedicare alla gestione del mero servizio dei pagamenti, gestendo i wallet di moneta ufficiale contabilizzata a blocchi concatenati, e del risparmio, trovandosi in competizione, anch’essa da regolare, con le piattaforme digitali che gestiscono attualmente le criptovalute, circoscritte nel loro ambito o ibridate con gli strumenti tradizionali: credito, derivati, assicurazioni».

In ricordo della serata il professor Savona ha ricevuto la medaglia della Banca di Piacenza e il prezioso volume di Gianfranco Levoni “Piacenza”.