senontiportononparto: al via la campagna della Polizia contro l’abbandono degli animali

#senontiportononparto: l’abbandono degli animali è una piaga che si accentua con all’avvicinarsi della partenza per le vacanze estive. Così la Polizia di Stato ha lanciato la campagna #senontiportononparto, per sensibilizzare gli italiani su questo comportamento odioso e assolutamente da evitare.

L’Enpa quantifica in 127 casi di abbandono al giorno questo fenomeno pericolosissimo anche per la circolazione stradale; tento conto che oltretutto il recupero degli animali vaganti lungo le strade è una delle attività più complesse per le Forze dell’ordine.

Un reato da denunciare

Questo comportamento è un reato: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”, prevede l’articolo 727 del Codice penale. Per chi dovesse assistere all’abbandono di un cane, si ricorda che è sufficiente chiamare i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’ordine.

Viaggiare in sicurezza

Per partire con il proprio amico a 4 zampe in sicurezza è utile conoscere le indicazioni della Polizia stradale sul trasporto degli animali: una guida sicura con gli animali a bordo comporta che debbano viaggiare in un’apposito contenitore oppure nel vano posteriore, sempre con una barriera divisoria che li separi dalla parte anteriore dell’abitacolo.

Le strutture turistiche che accolgono noi e i nostri migliori amici poi sono sempre più numerose sia in Italia sia all’estero; mentre chi è impossibilitato a viaggiare in compagnia, può decidere di lasciarli nelle tante pensioni per animali pronte ad ospitarli su tutto il territorio nazionale.

il filo conduttore dello spot #senontiportononparto, diffuso sui canali social e sul sito istituzionale della Polizia, è quello di combattere l’abbandono degli animali con un semplice e doveroso gesto d’amore: portarli con sé. Basta veramente poco, non partire senza di loro!