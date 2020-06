I sindaci Fontana e Gandolfi: no alla chiusura dei Pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola

Pronto soccorso: continua il braccio di ferro tra Lucia Fontana e Romeo Gandolfi da una parte e l’Ausl di Piacenza dall’altra. Con una nota congiunta, che pubblichiamo integralmente, i sindaci di Castel San Giovanni e Fiorenzuola ribadiscono la loro assoluta contrarietà alla chiusura dei pronto soccorso dei due Ospedali piacentini.

«L’articolo pubblicato da Libertà del 09/06/2020 dal titolo “Il Pronto Soccorso soltanto a Piacenza ‘una scelta ben motivata dai sanitari’ ” può indurre, così come riportato, a fraintendere che anche il Sindaco di Castel San Giovanni e il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda abbiano avvallato la scelta operata da Ausl di chiudere i Pronto Soccorsi dei rispettivi presidi ospedalieri dopo aver ascoltato le ragioni dei clinici.

Ribadiamo ancora una volta, invece, che così non è e che siamo e rimaniamo assolutamente contrari a tali chiusure perché convinti che tale misura privi il territorio provinciale piacentino di un servizio essenziale per i cittadini.

Tale posizione è stata più volte espressa e ribadita in tutte le occasioni istituzionali ed è stata formalizzata nel documento approvato dal Consiglio Comunale di Castel San Giovanni in data 30/05/2020 e consegnato a mani del Ministro della Salute Speranza e del Presidente della Regione Stefano Bonaccini in occasione della loro recente visita a Piacenza, nonché nel documento 25/05/2020 del Comune di Fiorenzuola indirizzato al Commissario dell’Ausl di Piacenza, Ing. Luca Baldino, al Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e all’Assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e confermato nell’ordine del giorno n.4 approvato dalla seduta del Consiglio Comunale di Fiorenzuola del 09/06/2020».