Souvenir dal Vinitaly: le 20 bottiglie che non ti aspetti e per tutte le tasche

Possibile riassumere il Vinitaly in 20 calici? No di certo! E ancor meno l’intera Italia vitivinicola. Voglio però dare un piccolo contributo per sganciarci dall’abitudine quotidiana, dalle spinte di mercato, dall’omologazione spesso guidata da chi può ricorrere ai canali predominanti portandoci sempre ai soliti vini… e ad aspre critiche per tutto ciò che non conosciamo.

Sono un tipo curioso per natura, in tutto e fortunatamente pure parlando di vini, che cerco di scoprire a ogni cena o pranzo a costo di azzardare, seguendo l’intuito: ma come fare a non prendere cantonate memorabili magari buttando cifre considerevoli nell’immensità dell’offerta enologica?

Ecco allora un rapido giro della fiera veronese da poco conclusa; tutt’altro che una graduatoria o l’intenzione di rappresentare in modo esaustivo le 100.000 (immagino) etichette presenti al Vinitaly, ma un percorso, piuttosto, che per ogni regione proverà a schivare alcune scelte più scontate.

Nord

1 Malvasia Ronco dei Tassi. Una bellissima cantina in provincia di Gorizia con il vitigno simbolo del Collio: da vigneti di 60 anni di età, la Malvasia Istriana. Naso elegante, bocca fresca e sapida, non impegnativo e da bere con il pesce come con i sapori della cucina asiatica (16 €).

2 Passo piacevolmente alla Valpolicella con Allegrini, una cantina che ha fatto la storia di questa antica zona vitivinicola e che tutti conosciamo per l’iconico Amarone; suggerisco però La Poja, col vitigno locale più nobile: Corvina Veronese in purezza. Raffinato, equilibrato, elegante e di grande espressione aromatica: da provare assolutamente… magari, ma non solo, con arrosti di carne rossa e selvaggina, formaggi stagionati non piccanti, piatti con porcini o tartufo (110 €).

3 Della Tenuta J. Hofstätter il Michei Riserva 823 Trento Doc. Ben 850 metri sul livello del mare, da vigneti difficili da coltivare e vendemmiare nascono queste uve Pinot Nero che qui si prestano per arrivare a un’interessantissimo spumante brut di montagna; 60 mesi sui lieviti completano un vino che richiede tempo, cura e impegno. Consigliato all’aperitivo, ma anche con crostacei, piatti di pesce e carne bianca (42 €).

4 Palazzo Lana Extrême di Berlucchi: che magia sensoriale questo Riserva! Davvero un grande vino, fatto con sole uve Pinot Nero: una felice “anomalia” per la Franciacorta. Vino per le grandi occasioni, estremamente gastronomico, che si confronta alla grande anche con portate complesse come pesce in umido e piatti di carne. Affinamento minimo 9 anni sui lieviti e 11 mesi dopo la sboccatura (75 €).

5 Proprietà Sperino, nel biellese: cantina che merita attenzione. Provate il Lessona: straordinario vino 100% Nebbiolo di eleganza e sostanza. Bocca fine, leggiadra ma intensa. Perché no con del pesce spada gratinato? (80 €).

6 Di Lo Triolet il Valle d’Aosta Pinot Gris, dal naso ricchissimo, ampio, e dal sorso misurato ma potente. Rapporto qualità/prezzo di rara competitività. Azzardo: abbiniamolo a capretto arrosto alle erbe aromatiche (20 €).

7 Ritrovo a Vinitaly una bella realtà ligure: CàDuFerrà. Viticultura eroica su scoscesi versanti spezzini accuditi da persone appassionate che producono diversi vini di pregio tra i quali apprezzatissimi Passiti: io propongo però Luccicante, un accattivante Colline di Levanto Vermentino Dop (30 €).

8 Dai Colli Bolognesi il Docg Pignoletto di Manaresi. Dalla culla di queste uve una versione frizzante dagli aromi fruttati al naso e fresco in bocca. Per un aperitivo né impegnativo né scontato. (11,50 €).

Centro

9 Parto in una delle terre dai vini più grandi per proporre il Cabreo Mytho 2019, delle Tenute Folonari. Sangiovese, autoctono toscano per eccellenza esaltato al massimo. È un Sangiovese in purezza che nasce sopra Greve in Chianti, a dir poco originale a partire dalla produzione: la maturazione dell’uva è rallentata, con una leggera strozzatura del tralcio. Il risultato è un vino deciso ma anche brioso e dal naso complesso (140 €).

10 Reve, Offida Docg Pecorino di Velenosi, la cantina premiata da Gambero Rosso per il Progetto Solidale. Vino marchigiano dall’interessante sorso fruttato e morbido (20 €).

11 A Latina ho ritrovato una bella cantina, la Donato Giangirolami, delle quale ho particolarmente apprezzato l’Apricor, un’ottima Malvasia puntinata da sposare con formaggi blu, pietanze molto speziate o numerosi desserts (12 €).

12 Lungarotti ha presentato al Vinitaly la nuova linea Il Pometo: quattro vini freschi, di pronta beva e molto accessibili. Proviamo il bianco tutto umbro Trespo (7,50 €).

13 L’abruzzese Masciarelli è un’azienda che lavora con l’attitudine alla perfezione. Suggerisco un suo grande vino, il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva, da provare con entrecôte grigliata con scaglie di formaggio (55 €).

14 Dell’Azienda Di Majo Norante, il Tintilia del Molise Rosso presenta un sorso equilibrato tra note estrattive e freschezza (18 €).

Sud e Isole

15 Anima Lavica di La Guardiense: la Falanghina del Sannio Doc. Le uve con cui viene prodotta vengono coltivate su suoli lavici provenienti da un eruzione del vulcano dei Campi Flegrei. Perfetto con linguine cozze e limone, tanto per dire (14 €).

16 Tormaresca, Castel del monte Aglianico Bocca di lupo: interessante pugliese da godersi con un agnello, ma anche selvaggina, carni rosse e formaggi stagionati (55 €).

17 Avanti con le Cantine del Notaio, Aglianico del Volture La Firma: potente e armonico, con un finale persistente e balsamico (32 €).

18 Dei vigneti calabri propongo le Cantine Ippolito 1845, Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva: fantastico con manzo alle spezie (35 €).

19 La cantina siciliana della famiglia Moretti Cuseri mi ha colpito. Vado sulla linea AnimaEtnea con AnimaLucente, mix di Carricante e Minnella (27 €).

20 Chiudo con la Sardegna, che offre vini capaci di accompagnare ogni tavola. Dal Vinitaly però suggerisco l’Anghelu Ruju della cantina Stella & Mosca, un Alghero Liquoroso Riserva Doc: un interessante vino da meditazione di grande versatilità, che può accompagnare formaggi o il non semplice cioccolato (40 €).