“Stars up”: a Piacenza tre serate dei 5 Stelle tra dibattiti, musica e buon cibo

“Stars up”: a Piacenza tre serate del Movimento 5 Stelle per divertirsi, informarsi e riflettere sui grandi temi della politica. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio, presso il palazzetto dello sport sul Facsal, si terrà la prima grande festa organizzata dal gruppo territoriale piacentino del partito guidato da Giuseppe Conte.

Durante le serate di “Stars up” ci sarà la possibilità di assistere a dibattiti fra parlamentari, europarlamentari ed esperti. Non sarà solo un modo per informarsi su tematiche che hanno un impatto sulla nostra società, ma anche per confrontarsi con il mondo dei 5 Stelle, spiega una nota degli organizzatori. Le serate saranno concluse con la possibilità di condividere prodotti enogastronomici locali al ritmo di buona musica.

Il programma del weekend

Venerdì alle 19.30 saliranno sul palco quattro esponenti dei 5 Stelle: l’europarlamentare Sabrina Pignedoli e i deputati Michele Gubitosa, Stefania Ascari e Patty L’Abbate. Moderati dal giornalista Carlandrea Triscornia, direttore di PiacenzaOnline, affronteranno il tema “Piacenza, Italia, Europa: le priorità del territorio”.

Sabato, sempre a partire dalle 19.30, il dibattito su temi nazionali e internazionali vedrà contrapposti Ettore Licheri, senatore dei 5 Stelle, e Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, moderati da Giovanni Volpi, direttore di ilmiogiornale.net.

Domenica, ancora alle 19.30, torna Pignedoli, stavolta insieme alla deputata Marianna Ricciardi e all’europarlamentare Maria Angela Danzì; con loro, il dottor Marzio Sisti, infettivologo, e la dottoressa Cinzia Merlini, direttore delle attività didattiche professionalizzanti del corso di studi in infermieristica. Il tema sarà “Dietro le quinte della sanità”, moderato dal dottor Roberto Accordino, chirurgo e membro del gruppo territoriale dei 5 Stelle di Piacenza.

Musica e ristorazione

Per quanto riguarda il programma musicale di “Stars up”, venerdì 7 sarà protagonista la band Gli amici del Barbero; sabato 8 sarà la volta dei Black Bones; per finire domenica 9 con gli House of Gaga. Tutte le serate saranno chiuse da un dj set e accompagnate dal food and beverage di Shaker e Vaca Loca.