La storia di Piacenza: Marcello Simonetta presenta il suo ultimo libro al PalabancaEventi

“Breve storia economica e politica di Piacenza dal Medioevo al Novecento”: è il titolo dell’ultimo libro di Marcello Simonetta. Lunedì 22 giugno l’autore alle ore 18 sarà il protagonista del nuovo appuntamento culturale della Banca di Piacenza con la presentazione dell’opera al PalabancaEventi, in dialogo con il giornalista Emanuele Galba, direttore di BancaFlash e Confedilizia Notizie.

La collana piacentina

Si tratta del quarto volume che Marcello Simonetta – storico di rango e fine ricercatore che vive e lavora a Firenze – realizza per l’istituto di credito (i precedenti: “Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali di un figlio degenere”; Gregorio e i suoi fratelli. I Casali di Monticelli protagonisti della diplomazia europea”; “PLAC – I congiurati piacentini contro i Farnese”).

Dunque parliamo di un autore che i piacentini ormai ben conoscono e che potranno nuovamente apprezzare, leggendo questa breve storia economica e politica di Piacenza scritta in occasione del 90° anniversario della fondazione della Banca.

Come spiega nel libro Simonetta, lo scopo della pubblicazione è di proporre in estrema sintesi le lunghe vicende della città emiliana fino al primo trentennio del ‘900; all’epoca, nel 1936, 51 soci promotori sottoscrissero l’atto costitutivo della Banca di Piacenza, che iniziò l’operatività il 2 gennaio 1937, in due uffici proprio al piano terra di Palazzo Galli, oggi PalabancaEventi e punto d’incontro culturale per la comunità piacentina.

Per partecipare

“Breve storia economica e politica di Piacenza dal Medioevo al Novecento” rientra tra le iniziative per i festeggiamenti dei primi 90 anni della Banca di Piacenza.

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email all’indirizzo prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.