Stragliati, ormai è fatta: a Castel San Giovanni sarà la candidata sindaco del centrodestra

Valentina Stragliati: a Castel San Giovanni i giochi sembrano fatti. La consigliera regionale della Lega sarà la candidata sindaco delle forze del centrodestra. Domani si dovrebbe tenere un incontro tra gli esponenti principali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Carroccio. E a meno di clamorosi ripensamenti dovrebbe mettere il suggello definitivo a questa designazione per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Un accordo che di fatto aprirà la campagna elettorale nel terzo Comune della provincia di Piacenza, il più importante di questa chiamata alle urne che ne coinvolge altri 27 sul territorio locale, in concomitanza con le Europee.

Fontana lascia, ma…

Secondo le ultime indiscrezioni, Stragliati avrebbe battuto definitivamente la concorrenza del sindaco uscente di Castel San Giovanni, Lucia Fontana. Dopo dieci anni da prima cittadina, aveva accarezzato l’idea di candidarsi per il terzo mandato, sempre alla guida della lista civica di centrodestra “Castello nel cuore”. Tuttavia, a 70 giorni dalle elezioni, Fontana ha gettato la spugna in questo testa a testa, dopo aver verificato che sul nome di Stragliati, tra l’altro al suo fianco come consigliera comunale, stava convergendo un consenso sempre più forte.

Vista la sua esperienza, voci di corridoio danno comunque Fontana in gioco per altri futuri incarichi in quota centrodestra. Magari dopo l’attesa riforma delle Province, e soprattutto dopo un sostegno leale alla candidatura della consigliera regionale, che a Bologna affianca il capogruppo e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan. Un ruolo che in caso di vittoria a Castel San Giovanni, Stragliati però dovrebbe lasciare qualche mese prima delle elezioni Regionali, previste a gennaio 2025, per l’incompatibilità con la carica di sindaco.

Chi è Valentina Stragliati

Come si legge nel sito dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna “Valentina Stragliati è nata il 10 giugno 1983 a Codogno (Lodi – Lombardia) e vive a Castel San Giovanni (Piacenza). Laureata in Psicologia clinica e della salute all’Università di Firenze, si è specializzata in Psicoterapia e in Psicopatologia forense e criminologia clinica”.

Sul piano politico è stata “assessora alla Pubblica istruzione, infanzia, politiche giovanili, sport, cultura e sicurezza del Comune di Castel San Giovanni (Piacenza); è stata nominata anche vicepresidente della Provincia di Piacenza, con deleghe alle pari opportunità, rapporti con la Regione per cultura, sport e politiche giovanili”.

In campo professionale è “titolare del Poliambulatorio lombardo, un ambulatorio medico polispecialistico in cui esercita anche come psicoterapeuta; svolge anche consulenza psicologica nell’ambito della tutela dei minori, del penale minorile e indagini psico-socio-familiari per i comuni di Borghetto Lodigiano, Maleo e Marudo”.