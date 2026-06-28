Il super caldo continua: ancora allerta rossa in diverse aree dell’Emilia-Romagna

Il super caldo continua senza tregua. Confermata anche domani, lunedì 29 giugno, l’allerta rossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna per le temperature estreme. Secondo l’ultimo bollettino diramato da Arpae E-R, spiega una nota della Regione, si confermano temperature massime prossime ai 40 gradi nei settori centrali di pianura e nella prima collina bolognese.

Nel dettaglio, le zone coinvolte dall’allerta rossa per il super caldo sono la pianura e la collina bolognese e i settori della pianura ferrarese, modenese, reggiana e reggiana di Po. Non si escludono poi temporali, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse.

Sempre per le temperature estreme, domani l’allerta si ferma all’arancione invece nei settori della bassa collina e pianura romagnola, delle colline dell’Emilia centrale e, infine, nelle zone della pianura e della bassa collina piacentino-parmense.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it. Aggiornamenti costanti anche su X e sul canale Telegram @AllertaMeteoER che i cittadini sono invitati a seguire, conclude la nota della Regione Emilia-Romagna.