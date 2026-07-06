Katia Tarasconi bacchettata nei sondaggi: per il sindaco di Piacenza è allarme rosso

Katia Tarasconi: a meno di un anno dalle elezioni per il sindaco di Piacenza è quantomeno allarme rosso. A suonare di nuovo la sirena dalle parti di Palazzo Mercanti, dopo il sondaggio del Pd nell’aprile scorso (clicca qui per leggere l’articolo), è l’edizione 2026 del rilevamento Governance Poll. Si tratta dell’indagine demoscopica sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia e dei presidenti di regione, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Vediamo allora come si è piazzata quest’anno la prima cittadina di Piacenza su scala nazionale e rispetto ai sondaggi precedenti del Governance Pool.

Note dolenti

Per prima cosa, nel 2026 il sindaco Pd di Piacenza è scivolata al 54° posto della classifica generale del quotidiano economico finanziario di Confindustria. Un vero crollo rispetto a un anno fa, quando era 23ª nella graduatoria nazionale. In pratica, Katia Tarasconi ha perso 31 posizioni negli ultimi 12 mesi.

Non basta. Se ha lasciato sul campo solo un punto percentuale rispetto al 2022, quando è diventata sindaco di Piacenza, passando dal 53,5% di quattro anni fa al 52,5% del gradimento 2026, è sempre il trend degli ultimi 12 mesi che lascia l’amaro in bocca tra i suoi fan. Nel luglio 2025 una Tarasconi in crescita si era attestata infatti al 57% del gradimento (vedi l’articolo sotto per tutti i dettagli). Mentre oggi, a sentire i piacentini intervistati, il calo è di ben 4,5 punti nell’ultimo anno. Un dato che sicuramente farà piacere ai suoi antagonisti del centrodestra. Che però giocano ancora a carte coperte sul nome da contrapporre alla ricandidatura 2027 di un’iperattiva Tarasconi, di fatto già in campagna elettorale.

Da Parma a Cremona

Nemmeno i risultati dei colleghi nei Comuni dei dintorni consolano la prima cittadina di Piacenza. Michele Guerra, sindaco di Parma, è al 7° posto nazionale; Massimo Mezzetti a Modena siede sul 19° gradino; Marco Massari (Reggio Emilia) e Michele Lissia (Pavia) sono entrambi al 46° posto; Andrea Furegato (Lodi) occupa con Tarasconi la 54ª posizione, mentre Leonardo Virgilio (Cremona) fa peggio al 79° posto.

Su scala nazionale, infine, troviamo al vertice Sara Funaro: il sindaco di Firenze è la prima donna a salire sul gradino più alto del Governance Poll. Funaro, come sottolinea Il Sole 24 Ore, condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli, Gaetano Manfredi.