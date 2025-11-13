“Trump sapeva delle ragazze”: nuove email di Epstein inguaiano il presidente Usa che smentisce…

“Trump sapeva delle ragazze”. Jeffrey Epstein avrebbe sostenuto in tre email inedite, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, che il presidente Usa fosse perfettamente a conoscenza dei suoi crimini: abusi sessuali e traffico di minori. Nelle email il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 evidenziava che a casa sua Trump “trascorreva ore” insieme a una delle sue vittime, Virginia Giuffre, allora minorenne e anch’essa morta suicida nell’aprile scorso.

Nella prima email Epstein scriveva infatti alla sua fidanzata-complice Ghislaine Maxwell che “il cane che non ha abbaiato è Trump…” e che “Virginia Giuffre ha passato ore a casa mia con lui, e lui non è mai stato menzionato” dalla polizia. Maxwell rispondeva: “Ci stavo pensando anch’io…”. Secondo l’Ansa sembra un dubbio su una possibile copertura di cui avrebbe goduto il tycoon, poiché in passato erano circolate voci che avesse collaborato confidenzialmente con l’Fbi.

In altri due scambi con lo scrittore Michael Wolff, Epstein affermava che Trump “ovviamente sapeva delle ragazze”. Nelle stesse email, rileva l’Agenzia Dire, chiedeva consiglio su come reagire alle dichiarazioni di Trump in un’intervista alla Cnn, in cui il presidente aveva minimizzato la loro amicizia. Wolff rispondeva: “Penso che dovresti lasciarlo impiccare. Se dice di non essere salito sull’aereo o di non essere andato a casa, allora questo ti fornisce una preziosa risorsa politica e di pubbliche relazioni. Puoi impiccarlo in un modo che potenzialmente genera un vantaggio positivo per te, oppure, se sembra davvero che possa vincere, potresti salvarlo, generando un debito”.

L’inchiesta riprende quota?

Robert Garcia, il deputato democratico figura di punta della Commissione, ha dichiarato: “Più Donald Trump cerca di insabbiare i file di Epstein, più ne scopriamo. Queste ultime email e corrispondenze sollevano interrogativi lampanti su cos’altro la Casa Bianca stia nascondendo e sulla natura del rapporto tra Epstein e il presidente”.

L’inchiesta su Epstein, che si pensava ormai archiviata, alla luce delle nuove rivelazioni potrebbe riprendere quota. In agenda alla Camera c’è il giuramento della deputata eletta Adelita Grijalva, la 218ª firma necessaria per la “petizione di scarcerazione”: una procedura che obbligherebbe la stessa Camera a rendere pubblica l’intera tranche di documenti sul caso Epstein.

La risposta di Trump

La reazione del presidente alla pubblicazione delle tre email è arrivata qualche ora dopo sul social Truth, rilanciata anche dall’Ansa: “I democratici stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché farebbero qualsiasi cosa pur di distogliere l’attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni. Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola”, ha scritto Trump.

Queste email “non provano assolutamente nulla, se non il fatto che il presidente Trump non ha fatto nulla di sbagliato”, ha detto in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. E ancora: “Jeffrey Epstein era un membro di Mar-a-Lago finché il presidente Trump non lo ha cacciato perché Jeffrey Epstein era un pedofilo e un maniaco”.

Secondo il Guardian, riferendosi a Virginia Giuffre, vittima dichiarata degli abusi di Epstein e morta suicida ad aprile in Australia, la portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che la donna “ha sostenuto di non aver mai assistito a nulla di inappropriato, che il presidente Trump è sempre stato estremamente professionale e amichevole con lei”.