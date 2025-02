Turismo: Visit Emilia incontra gli operatori piacentini, ma poche risorse regionali per uscire dalla crisi

Turismo: Visit Emilia terrà un incontro con gli operatori piacentini del settore. Si tratta dell’ente istituito dalla Regione per la promozione turistica delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Dal dicembre 2023 vede alla presidenza Simone Fornasari, assessore al Marketing e Commercio del Comune di Piacenza.

L’incontro, dedicato in particolare alle strutture ricettive del territorio, è in programma mercoledì prossimo, 12 febbraio, alle 9.45 nella sala consiliare del palazzo della Provincia. Oltre al presidente Fornasari, saranno presenti Christian Fiazza, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Piacenza; Pierangelo Romersi, direttore di Visit Emilia, e Marco Oppi, referente statistiche del Settore turismo della Regione Emilia-Romagna.

L’evento rappresenta quindi un’importante occasione di confronto e aggiornamento sull’andamento del turismo locale. Questione spinosa, soprattutto alla luce di dati che per Piacenza sono tutt’altro che soddisfacenti, anche rispetto a quelli di Parma e Reggio che comunque non brillano più di tanto.

Numeri in rosso

Nel 2024, secondo i dati regionali, la provincia di Piacenza ha registrato un calo del 3,5% dei turisti rispetto al 2023, mentre i pernottamenti hanno fatto segnare una riduzione del 5,2%. Segno meno anche per i turisti stranieri, diminuiti del 4,8%. L’area dell’Appennino piacentino ha subito una contrazione ancor più pesante, con una riduzione del 8,4% per i turisti e del 17% per i pernottamenti. Unica nota positiva i Comuni collinari, con un aumento dei turisti del 19,3% e dei pernottamenti del 10,9%. Male invece anche Piacenza città, che ha registrato un trend negativo del 5,2% nei turisti e del 6,6% nei pernottamenti, con il calo più significativo in quelli alberghieri.

Risorse al lumicino

A Piacenza e provincia servirebbe più che mai una politica promozionale sostanziosa per rilanciare l’offerta turistica a 360 gradi. Ma è bene non farsi troppe illusioni. Attualmente le risorse a disposizione di Visit Emilia, alias Destinazione Turistica Emilia, sono molto risicate rispetto a quelle che vanno nelle casse delle due sorelle maggiori sul territorio regionale. Visit Romagna e Visit Bologna-Modena si prendono infatti la gran parte degli 8,5 milioni di euro stanziati ogni anno dalla Regione, che vengono suddivisi in base al numero dei posti letto disponibili.

Con l’applicazione di questo criterio, a Visit Emilia restano le briciole: una quota del 10%, pari a circa 850mila euro da spalmare sulle tre province. Lo scorso anno, dopo una serie di trattative, era stato stanziato un contributo straordinario regionale di altri 200mila euro, ma di certo non è stato sufficiente a migliorare le cose in modo sostanziale. E non è nemmeno certo che questo investimento aggiuntivo sia confermato per il 2025 da Roberta Frisoni, nuovo assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna.