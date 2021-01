Tutti al banchetto del Recovery Plan…

Recovery Plan: c’è qualcosa nell’aria che non si può spiegare… ma noi ci proveremo lo stesso. Cosa sta succedendo? L’approvazione della bozza da parte del Consiglio dei ministri e prossimamente dal Parlamento, fa comodo e accomoda non solo tutti i partiti, perché mette in moto la macchina dei finanziamenti; ma fa tirare un sospiro di sollievo anche alle lobby, ai gruppi di interesse, alle imprese che aspettano risorse, e a tanti altri soggetti pronti ad accomodarsi al banchetto dei fondi europei.

Naturalmente però non è sufficiente, perché dalla bozza del Recovery Plan è necessario passare ai progetti completi; e per mettere le cose a posto c’è tempo sino alla fine di aprile.

Tutto questo spiega in parte l’impasse esistente nella politica italiana. Qualcuno è rimasto senza invito al banchetto e certamente ha protestato e protesta. Come? Un’evidenza arriva per esempio dallo schieramento di stampa e televisione, quando dà spazio soprattutto alle critiche, con articoli di fondo, interviste e così via, in totale assenza di contraddittorio.

Spesso gli articoli sono fondati sul gossip e non sulla costruzione/analisi della notizia. Una discriminante, se guardiamo attentamente, è la proprietà degli stessi mezzi di comunicazione; o la direzione (a chi rispondono) nel caso di tv di stato o privata.

Interessi e Recovery Plan

Le richieste di guastatori, dei partiti della maggioranza e di quelli dell’opposizione vanno tutte nella stessa direzione: contare, partecipare e pesare sul Recovery Plan. Perché? Esiste certamente un interesse al bene comune, anche se si possa dubitare sulle capacità di prevederlo. Esiste invece un interesse più definito e tangibile a beneficiarne da parte di lobby o altri simili gruppi.

Si pensi a comportamenti che possano migliorare il futuro beneficio elettorale. Come pure promesse/suggerimenti/auspici provenienti dalle lobby, dietro le quali vi sono identità ben precise con domicilio in Italia o all’estero.

In questo quadro, i condizionamenti sul Governo sono enormi; provenienti anche dalle Regioni, dalle Città metropolitane, e come abbiamo detto dai giornali, anche in conto ai partiti della sinistra o per conto indiretto di imprese private e così via.

La congettura sul Recovery Plan è dunque che alla base dello scontro politico vi siano interventi richiesti e non accordati per importanti attività economiche.