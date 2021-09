vandelli-star-del-battisti-day-che-chiude-il-piazza-grande-tour-al-politeama

In evidenza

Maurizio Vandelli il 29 settembre sarà al Politeama di Piacenza per l’evento finale del Piazza Grande Tour. Sì, proprio la data che ha dato il titolo all’indimenticabile canzone scritta da Lucio Battisti con Mogol. Un brano che rappresenta un pezzo di storia della musica italiana. Soprattutto nell’interpretazione di Vandelli che con l’Equipe 84 aveva portato al successo “29 settembre” nel 1967.

La serata finale del Piazza Grande Tour sarà così un’occasione unica per rendere omaggio al mitico Lucio. Organizzato dall’Hpi studio diretto da Giampiero Baldini, il Battisti day vedrà alternarsi sul palco con Vandelli cantanti e band piacentine per interpretare alcuni dei brani più famosi del suo repertorio, da “Mi ritorni in mente” a “Nel cuore nell’anima”.

Il cantante modenese, classe 1944, è considerato una delle voci simbolo degli anni 60 e 70 della musica leggera italiana. E con la sua Equipe 84 Vandelli è stato uno dei protagonisti assoluti dell’epoca d’oro del beat italiano.

Il ricavato della serata finale del Piazza Grande Tour di mercoledì prossimo al Teatro Politeama verrà devoluto all’ABC, l’Associazione Bambino Cardiopatico di Piacenza (costo del biglietto 25 euro; inizio ore 21.30).