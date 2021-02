Varianti Covid, chiesta la chiusura immediata delle scuole in 250 città

Le varianti Covid adesso spaventano soprattutto il mondo della scuola. E 12mila persone tra genitori, docenti e personale Ata di oltre 250 città hanno sottoscritto in pochi giorni la lettera promossa dal Comitato nazionale Dad per tutti.

I firmatari chiedono la chiusura degli istituti e l’applicazione della didattica a distanza per le scuole di “ogni ordine e grado”, visto il permanere di una “situazione di grave rischio contagio”; e fino alla “pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione dei dati reali del contagio Covid nelle scuole, tra bambini, ragazzi e studenti in genere, insegnanti, Ata, nonché i dati sul numero di morti in queste categorie”.

La missiva è stata indirizzata in primis al nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi, al capo dello Stato Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati.

Scuole e terza ondata

Il Comitato nazionale Dad per tutti sostiene che “la seconda ondata non è ancora passata e la terza ondata del virus si avvicina. Già si affacciano in Italia, come in tutta Europa, le varianti inglese, sudafricana e brasiliana, che potrebbero provocare moltissimi morti e contagiati. Autorevoli scienziati, virologi, epidemiologi, ogni giorno, ci consigliano di tenere le scuole chiuse, perché potrebbero essere veicolo di propagazione del contagio’.

In Italia ci sono classi con “30 soggetti in un locale chiuso a parlare per 5 ore al giorno”, favorendo la propagazione del virus. Senza dimenticare il problema mense (“Nei ristoranti non si può mangiare, ma a scuola è consentito?”), gli assembramenti sui mezzi pubblici, e all’ingresso e all’uscita da scuola.

Un flusso che “movimenta circa 9 milioni di persone al giorno”. Dati che portano a una domanda: “Dall’apertura delle scuole a settembre si sono verificati in Italia oltre 52mila nuovi decessi ed oltre 2 milioni di nuovi contagi. Quanti sarebbero stati in meno, se le scuole fossero rimaste chiuse?”.

Varianti Covid: la più temuta

Poi il Comitato sottolinea la pericolosità della variante inglese. “Lo ha detto il 4 febbraio il professor Ricciardi; sembra la più pericolosa e si diffonde molto nelle scuole, perché colpisce più frequentemente bambini e giovanissimi”.

Le cronache di questi ultimi giorni, che hanno visto molti casi anche nelle scuole del piacentino, “dopo le riaperture di gennaio, segnalano un grave aumento di casi nelle scuole, da Milano a Perugia a Napoli; dall’Umbria, all’Abruzzo, alla Calabria, alla Campania, al Trentino Alto Adige. Continue notizie di bambini, insegnanti positivi e classi in quarantena, anche di elementari ed infanzia. Con grande apprensione abbiamo letto in questi giorni le notizie che riguardano Corzano (Bs), dove è scoppiato un grave focolaio di variante inglese; ed il sindaco ha dichiarato alla stampa che il contagio è partito proprio da scuole elementari e materne”.

La proposta

Pertanto, alla luce questa grave situazione generale anche per le varianti Covid, il Comitato nazionale Dad per tutti chiede che “le scuole vengano chiuse immediatamente, a tutela della salute di insegnanti, Ata, genitori e studenti, finché permanga il pericolo del contagio”. E che “si rifletta sull’opportunità di adottare la didattica a distanza a richiesta, come avviene in altri Paesi, lasciando l’opzione anche agli insegnanti di aderire in piena libertà, a tutela della loro salute”.

Dad e Costituzione

Su quest’ultimo passaggio, quello della Dad a richiesta, si è espresso anche il costituzionalista Alfonso Celotto, docente all’Università Roma Tre. Per il giurista la Dad a richiesta è costituzionalmente accettabile. La Carta “dà il binario. Vanno garantiti gli articoli 34 e 3 della Costituzione in modo che la Dad non sia né un privilegio né una discriminazione”, ha detto all’Adnkronos.

La Costituzione, ha aggiunto Celotto, “ci dice che la scuola è aperta a tutti; dunque che vanno garantite l’apertura e la parità di trattamento. Il tutto da bilanciare con la situazione sanitaria, economica, dei trasporti”. E poiché, come dimostrano anche le varianti Covid, “la pandemia andrà avanti ancora per molto, va trovata una soluzione di equilibrio. In quest’ottica l’idea del Comitato che ha inoltrato la petizione a Draghi non è male, andrebbe addirittura proiettata anche sul lavoro. La pandemia ha sdoganato ciò che prima non era pensabile”.