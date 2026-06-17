Venerdì Piacentini, pronta un’edizione da record: 250 eventi in cinque serate

Venerdì Piacentini al via. Il cuore della città emiliana si prepara a diventare nuovamente un palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 giugno al 17 luglio, il centro storico ospiterà la 14ª edizione del festival, che ha toccato un nuovo record. Il programma 2026 della kermesse organizzata dall’agenzia Blacklemon propone infatti 250 eventi (clicca qui per consultare il programma delle 5 serate).

Durante la conferenza stampa di oggi, tenuta nella sala Ricchetti della Banca di Piacenza, Nicola Bellotti, presidente di Blacklemon, ha spiegato che «la particolarità di quest’anno è stata proprio il lavoro fatto per incrementare gli eventi, passati da 200 a 250». Dietro a questo aumento del 25% non c’è però una scelta puramente quantitativa, bensì una precisa visione di marketing sulla reale identità della manifestazione che non è l’intrattenimento fine a se stesso: «Il festival – ha sottolineato – nasce con l’obiettivo specifico di generare un indotto per il commercio in centro storico».

Per tradurre questa mission in realtà economica, è stato strutturato un andamento dei flussi pedonali dei partecipanti. L’obiettivo è evitare la staticità dei visitatori nelle piazze principali. «Vogliamo raggiungere in modo capillare strade in più, come per esempio via Legnano e corso Garibaldi», ha aggiunto Bellotti. «Questo permetterà di far muovere più persone davanti alle vetrine dei negozi».

Tarasconi: un simbolo d’accoglienza

Il sindaco Pd Katia Tarasconi ha confermato il forte impatto sul turismo e sull’attrattività della città. «È una manifestazione che la rende viva per cinque serate in modo bello. I Venerdì Piacentini oggi sono uno dei simboli più riconoscibili della nostra capacità di accogliere e fare rete».

Simone Fornasari, assessore al Commercio e Marketing territoriale, ha ricordato in particolare il potenziale economico ancora inespresso legato al flusso dei visitatori, che genera già un indotto da 10 milioni di euro. Ogni serata richiama infatti tra le 50.000 e le 60.000 persone. Circa la metà proviene da fuori provincia, in particolare dalle aree di Milano, Lodi, Cremona, Brescia e dalle province limitrofe. «Se una quota di turisti rimanesse nel fine settimana, si genererebbero ricadute stimabili in 30 milioni di euro».

Modello di efficienza e…

Paolo Marzaroli, responsabile della sede centrale della Banca di Piacenza, ha sottolineato come i Venerdì Piacentini siano un modello basato interamente sull’efficienza dell’attività privata: «Questa iniziativa non viene svolta con fondi pubblici ma attraverso le sponsorizzazioni».

L’importanza della kermesse per gli operatori è stata rimarcata da Gianluca Brugnoli, presidente di Vita in Centro. Brugnoli ha svelato l’enorme lavoro burocratico e organizzativo che prende il via già a gennaio. Dal punto di vista economico, il presidente non ha usato mezzi termini per descrivere l’impatto della kermesse: «Il movimento generato è una festa per tutto il mondo del food and beverage. Molti esercenti, e non esagero, con i cinque venerdì fanno l’incasso di un mese e mezzo». L’auspicio è che questo risultato diventi un volano futuro anche per altri settori, come moda e abbigliamento.

Tra musica, sport e cultura

Il festival propone quest’anno la programmazione più ampia e variegata mai realizzata sul territorio comunale. Piazza Cavalli e Piazza Duomo saranno come sempre il fulcro centrale della manifestazione. Tra le novità principali spicca lo spostamento del grande Wrestling targato ICW in piazza Cavalli.

Non mancheranno i combattimenti in armatura medievale e il Gran Galà del pattinaggio artistico. Spazio anche ad eventi come l’Urban Underground Street Fest di via San Donnino. Gli amanti della movida ritroveranno la discoteca a cielo aperto in piazzetta Plebiscito. La proposta culturale infine sarà impreziosita dalle aperture straordinarie serali di Palazzo XNL: la mostra “Oltre le nuvole” sarà accessibile a tariffa speciale nei primi tre venerdì di questa edizione del festival.