Vicini Di Casa, la nuova piattaforma per supportare le aziende di Piacenza

Vicini Di Casa: a Piacenza nasce la piattaforma digitale a sostegno delle imprese del territorio. “Perché se questa crisi ci ha portato via un bel po’ di cose, forse ci ha restituito anche una bella dose di senso di appartenenza alla nostra comunità. In fondo siamo tutti un po’ Vicini Di Casa”, spiegano le due fondatrici, Barbara Bosini e Alessandra Migliavacca.

Scegli i prodotti della tua città

Questo il claim che si legge sul sito web (www.vicinidicasa.me): “Scegli i prodotti della tua città”. Ma da dove nasce l’idea della piattaforma digitale Vicini Di Casa? L’intuizione delle due Piacentine è arrivata in uno dei momenti più bui per la città emiliana a causa del coronavirus; così hanno pensato di riscoprire e raccontare le aziende che producono localmente, facendo conoscere i loro prodotti e dove trovarli.

Compro piacentino

L’obiettivo di Vicini Di Casa è quello di sensibilizzare i cittadini ad acquisti più consapevoli; perché ognuno, nel suo piccolo, può fare la sua parte per contribuire a una rinascita quando questa emergenza sarà finita. Sul sito Vicini Di Casa è infatti possibile scoprire tutte le aziende di Piacenza e provincia, i loro prodotti e dove poterli acquistare. Tramite la pagina Facebook Vicini Di Casa è inoltre possibile rimanere aggiornati sulle nuove aziende inserite con i prodotti da scoprire.

Tutti in vetrina

Per le aziende che producono sul territorio nel sito c’è uno spazio dedicato in modo che possano mettersi in contatto con Alessandra e Barbara per far conoscere la loro realtà e promuovere i propri prodotti. La piattaforma è totalmente gratuita e ogni azienda potrà dare visibilità ai suoi prodotti compilando un semplice form sul sito. L’iniziativa, spiegano le due fondatrici, è stata accolta con molto entusiasmo dalle aziende del territorio, alcune di esse stanno anche lanciando promozioni e scontistiche speciali per gli amici di Vicini Di Casa.

Piacenza non è solo cibo…

“Sappiamo bene che la nostra città è ricca di eccellenze per quanto riguarda il settore agroalimentare”, aggiungono le due fondatrici di Vicini Di Casa. “Ma grazie a questo progetto abbiamo scoperto che a Piacenza ci sono tantissime produzioni degne di nota: dal design all’abbigliamento fino ai prodotti di bellezza. Abbiamo preso coscienza di avere un patrimonio immenso sul nostro territorio e ogni giorno lo racconteremo aggiungendo nuove imprese con le loro peculiarità”.

Vicini Di Casa per guardare lontano

Speriamo che “tutti possano trovare qui nuovi prodotti e nuove idee – concludono Barbara e Alessandra – con la certezza che ripartire da vicino vuole dire essere pronti a guardare sempre più lontano!”.