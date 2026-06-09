Vincenzo Cerciello è il nuovo presidente di Confapi Industria Piacenza: ecco il suo programma

Confapi Industria Piacenza: Vincenzo Cerciello è il nuovo presidente dell’Associazione per i prossimi tre anni. L’annuncio è arrivato ieri nel corso della 22ª Assemblea dei soci, che si è svolta nell’ex chiesa di Sant’Agostino. Cerciello raccoglie il testimone da Giangiacomo Ponginibbi, che lascia la carica dopo sei anni di mandato.

Imprenditore di vaglia

Classe 1975 e laureato in Ingegneria Meccanica, Vincenzo Cerciello vanta una solida esperienza manageriale in Italia e all’estero. È vicepresidente engineering del Gruppo Nordmeccanica, azienda leader mondiale nel settore dell’imballaggio flessibile. In più, ricopre la carica di presidente di Nordmeccanica North America ed è membro del Consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La sua non è una figura nuova all’interno del sistema associativo locale. Nordmeccanica è infatti iscritta a Confapi dal 2007 e lo stesso Cerciello ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dal 2020. «Raccolgo questo testimone con emozione e con piena consapevolezza di quello che ci attende. È un momento che sento profondamente, perché conosco bene questa associazione, il lavoro che c’è dietro, le persone che la animano e il valore che rappresenta per centinaia di aziende».

Il saluto di Ponginibbi

Il neopresidente ha dedicato parole di stima e ringraziamento al suo predecessore. Ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto da Ponginibbi nel consegnare un’associazione solida, credibile, unita anche durante la pandemia e fortemente radicata nel territorio piacentino. «Sono stati sei anni intensi, ricchi di soddisfazioni”, ha affermato Ponginibbi nel suo intervento. “Anni di incontri, di nuove aziende che hanno scelto di far parte di questa famiglia, di persone che hanno deciso di credere in questo progetto. Certo, non sono mancate le sfide e Confapi Industria Piacenza non si è mai fermata”.

Tre priorità

Il programma della nuova presidenza si svilupperà attorno a tre linee d’azione chiare per rispondere alle sfide contemporanee delle imprese. “Il mio mandato – ha spiegato Cerciello – partirà da tre priorità: rendere i servizi associativi sempre più accessibili alle imprese, rafforzare la rappresentanza nei confronti delle istituzioni e accompagnare le aziende nelle grandi scelte che stanno cambiando il modo di fare impresa: energia, competenze, credito, innovazione e mercati esteri”.

L’esperienza sul campo ha portato il neopresidente di Confapi a confrontarsi “con realtà imprenditoriali molto diverse tra loro, in mercati e contesti differenti”. Questo, ha aggiunto, “mi ha insegnato una cosa fondamentale: ogni impresa ha una storia, un valore, una dignità che merita di essere riconosciuta. L’azienda di servizi che risolve i problemi degli altri ogni giorno o la piccola realtà che innova in silenzio, senza che nessuno lo sappia o ancora l’impresa familiare che investe, assume, forma persone, tiene vivo un pezzo di territorio: sono loro il cuore pulsante di Piacenza produttiva”.

Tra i progetti di punta emerge il potenziamento della Rete Ufficio Estero per supportare l’internazionalizzazione delle Pmi. Verranno fornite consulenze doganali, legali e servizi di digital marketing. Ampio spazio sarà dato anche alla formazione strategica tramite l’ente accreditato PMI In Forma, per aggiornare costantemente anche le competenze dei lavoratori. Cerciello ha infine chiesto alle istituzioni dialogo, tempi prevedibili e attenzione alle reali condizioni operative delle imprese.

Un Consiglio rinnovato

L’evento, condotto dal giornalista del Gruppo Libertà Michele Rancati, ha visto anche la partecipazione del ministro Tommaso Foti e del presidente nazionale Confapi Cristian Camisa in una tavola rotonda dedicata alle Piccole e medie imprese.

Durante l’Assemblea è stato presentato anche il nuovo Consiglio direttivo, che include 20 imprenditori locali: Carlo Alberto Archilli (Provide Solution); Elena Bozzarelli (Life In); Cristiana Braghieri (Braghieri Plastic); Angelo Brigati (Elettron); Riccardo Camia (Camia Costruzioni); Gabriele Cogni (Mils Engineering); Riccardo Dodi (Tecnostamp); Pietro Ercini (Metronotte Piacenza); Gabriele Fermi (RMC); Daniela Fiorani (Il Sole); Roberto Gatti (Metalgrigliati); Andrea Gregori (Torello Trasporti); Corrado Marchetti (Coro Marketing); Gloria Mazzoni (Airbank); Marica Montanari (Sartoria Schiavi); Edoardo Pagani (Pagani Geotechnical Equipment); Armando Schiavi (Schiavi Inerti); Melissa Secchi (Centro Berni Odontoiatria e Medicina); Leonardo Soldati (Inox Food Technology); Lorenza Zanardi (Rajapack).

Aziende premiate

La giornata si è conclusa celebrando la longevità e l’eccellenza del tessuto produttivo piacentino. Sette storiche aziende del territorio (Ste; A.r.p.a; Consoft; Bramieri Group; Casa del cuscinetto; Industria Raccorderie Cortemaggiore; Poliplast) sono state premiate per i loro traguardi imprenditoriali, con punte fino a 55 anni di attività. Infine un premio speciale è andato alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la storica conquista della Cev Volleyball Cup 2026.