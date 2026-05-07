Luciano Violante presenta a Piacenza il suo ultimo libro “La democrazia non esiste in natura”

Luciano Violante a Piacenza. L’ex presidente della Camera dei Deputati sarà nella città emiliana domani sera, venerdì 8 maggio, per presentare il suo ultimo libro “La democrazia non esiste in natura” scritto insieme a Marta Cartabia. La serata, con inizio alle ore 21, si terrà presso la Sala degli Amici dell’Arte (via San Siro 13). L’evento si inserisce tra le iniziative dedicate alla mostra “Profezie per la pace”, visitabile nella stessa sede e promossa dall’associazione culturale Ingenua Baldanza.

Nella presentazione, Violante approfondirà il tema della democrazia e della sua crisi, evidenziando come essa si fondi sul rispetto per l’altro, per le idee diverse dalla propria e per le istituzioni. In questo senso c’è un rapporto tra democrazia e pace, perché spesso la guerra nasce proprio dal venir meno di rispetto e tutela per il valore irriducibile dell’altro, spiega una nota degli organizzatori.

Profezie per la pace

La mostra “Profezie per la pace” raccoglie nove narrazioni di fattiva costruzione della pace in altrettante travagliate zone del mondo e resterà aperta a ingresso libero fino a domenica 10 maggio (10-12/15-19). Realizzata in occasione della 46ª edizione del Meeting di Rimini dagli allievi delle superiori che partecipano a Gioventù studentesca, la mostra nasce da un invito preciso. Quello rivolto da Papa Francesco il 15 ottobre 2022 al movimento di Comunione e Liberazione, durante un’udienza in piazza San Pietro: «Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace – Cristo, Signore della pace! (…) Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria». Da quelle parole è scaturito un lavoro collettivo che ha portato studenti e docenti a mettersi in ascolto di storie di pace.

Come dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervistato dagli studenti, «dentro questo mare di odio, di guerre, dolore e paura, serve essere capaci di vedere le realtà belle, di cercare le persone che spendono la propria vita per qualcosa di bello: sono i risorti di oggi che ti dicono che c’è ancora luce». È questa la “strana logica” della profezia adottata per la mostra, con ogni gruppo di studenti che è andato alla ricerca di storie di pace “impossibili”, eppure reali.