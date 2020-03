Banca di Piacenza, crescono gli utili: in esclusiva i numeri del 2019

Banca di Piacenza: il 2019 è stato un altro anno da ricordare per la Popolare emiliana. Filtrano le prime indiscrezioni sul progetto di bilancio che sarà sottoposto all’assemblea dei soci dal presidente del Comitato esecutivo Corrado Sforza Fogliani e dal direttore generale Mario Crosta, e i numeri parlano di una banca in crescita e in salute.

Utili e dividendo

Il bilancio chiude con un utile lordo di 20,5 milioni di euro (16,8 nel 2018, in crescita del 22,15%). L’utile netto, gravato da un notevole aumento delle imposte, si attesta comunque a 14,3 milioni (14 nel 2018). Pertanto, ai soci dell’istituto di via Mazzini verrà proposto un dividendo di 1 euro per azione, pari a quello corrisposto nel 2019. Con l’opportunità anche quest’anno per ciascun azionista di optare per il pagamento del dividendo in azioni (senza tassazione, a differenza dell’incasso del dividendo che sconta un 26%), in ragione di 1 azione ogni 50 possedute.

Solidità patrimoniale

Con soci e clienti in aumento, la Banca di Piacenza raggiunge un CET1 Ratio e un Total Capital Ratio entrambi pari al 17,8%; coefficienti di solidità patrimoniale che per l’istituto di credito si posizionano su valori notevolmente superiori ai requisiti minimi regolamentari e al di sopra dei valori normalmente riscontrati nel sistema bancario italiano.

Massa amministrata e impieghi

Sul fronte della massa amministrata, la raccolta diretta da clientela della Banca di Piacenza è passata nel 2019 da 2.276,7 a 2.506,1 milioni con una crescita del 10,08%. La raccolta indiretta è salita da 2.788,7 a 2.948,4 milioni, con un aumento del 5,73%. Un risultato dovuto principalmente ad una buona crescita della raccolta gestita, incrementata del 9,02% sempre rispetto al 2018.

Il volume degli impieghi alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, si è collocato a 1.842 milioni, rispetto al 31 dicembre 2018 (1.876,3 milioni).

Il conto economico

Fortemente condizionato dalla fiscalità, il conto economico della Banca di Piacenza ha visto una riduzione del margine di interesse rispetto al 2018 (-9,48%). Il calo è dovuto in parte all’andamento dei tassi di mercato, che sono ulteriormente diminuiti collocandosi ai minimi storici, ed in parte alla contenuta domanda di impieghi per investimenti da parte delle aziende. Le commissioni attive, invece, anche nel 2019 continuano a mostrare un trend positivo e costante nel tempo (+2,59%).