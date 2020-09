Klimt: il Ritratto di Signora esposto a Piacenza dal 28 novembre

In evidenza

Klimt: finisce il tormentone e Piacenza festeggia. Il “Ritratto di Signora“, capolavoro del pittore austriaco da 60 milioni di euro sarà esposto dal 28 novembre alla Galleria Ricci Oddi.

Il primo a dare l’annuncio con un tweet è l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, nel Cda della Galleria e presidente esecutivo della Banca di Piacenza. Pochi minuti dopo, arriva uno stringato comunicato ufficiale del Consiglio di via San Siro presieduto dal professor Massimo Ferrari.

“Il Consiglio di Amministrazione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, riunito in data odierna, ha stabilito che, considerata la situazione sanitaria nonché la tempistica per la predisposizione delle necessarie condizioni di sicurezza, l’opera di Gustav Klimt sarà esposta per la prima volta al pubblico a partire dal 28 novembre 2020. Il programma degli eventi e delle iniziative sarà presentato il giorno 15 ottobre p.v. alle ore 11.30 presso la Galleria”.