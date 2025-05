Nasce il Rotary Piacenza Primogenita con antichi valori e nuove visioni

Nasce il Rotary Piacenza Primogenita. Si forma a pochi mesi dal prestigioso traguardo del centenario che si appresta a celebrare il Rotary Piacenza nel 2026. E il club satellite germogliato da queste radici rappresenta l’espressione concreta di uno slancio rinnovato verso il futuro.

«È un grande onore essere il primo presidente di questo nuovo Rotary club”, afferma Edoardo Zaffignani. «L’idea è nata dal desiderio ambizioso di dare una nuova opportunità di crescita sociale e culturale alla nostra città. Il Rotary è una rete mondiale di persone che vogliono fare la differenza: crediamo di poter realizzare progetti concreti, aiutare chi ha bisogno e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo collaborare con scuole, imprese, associazioni professionali ed enti pubblici, seguendo sempre il principio rotariano del “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Invito pertanto tutta la cittadinanza a volerci conoscere: siamo aperti, dinamici e desiderosi di ascoltare nuove idee. Il Rotary è una casa per chi vuole impegnarsi e crescere… Insieme».

Idee, innovazione ed entusiasmo

Secondo il past president del Rotary Piacenza Luigi Swich, «il nuovo club è nato da un’intuizione del governatore del distretto Rotary 2050, Massimiliano Pini: da subito ha saputo intercettare l’entusiasmo di un gruppo di giovani piacentini, desiderosi di mettere a frutto la loro esperienza vissuta nel Rotaract (il Rotary dei giovani) e di orientarla verso una visione più ampia e strutturata al servizio del territorio, avvalendosi anche del supporto dei soci del proprio Club Padrino. Testimonianza della vitalità rinnovata del Rotary più antico della provincia, il Rotary satellite Piacenza Primogenita arricchisce pertanto di idee, innovazione ed entusiasmo propri delle giovani generazioni l’associazionismo di servizio della nostra Provincia».

Entusiasmo anche da parte di Tiziana Meneghelli, assistente del governatore Pini per il Gruppo Rotary piacentino: «Credo che il club Piacenza Primogenita incarni perfettamente il nuovo modo di fare Rotary promosso dall’attuale presidente internazionale. Si tratta di un gruppo compatto che ha già tanti anni di esperienza rotaractiana alle spalle. E questo si tradurrà sicuramente in uno spirito di servizio concreto ed efficace. Un grande in bocca al lupo a tutta la nuova squadra con l’augurio di respirare subito il clima rotariano del Gruppo perché “da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”».

I soci fondatori

Il Rotary club satellite Piacenza Primogenita – i cui soci fondatori sono Edoardo Zaffignani (presidente); Lorenzo Pancini (presidente eletto per l’a.r. 2026-2027); Sara Sfulcini (vicepresidente); Nicolò Scaravaggi (segretario); Riccardo Amerio (tesoriere); Sofia Sfulcini (prefetto); Leonardo Calori (consigliere); Piersergio Pinotti e Brando Biasucci – si pone quindi l’obbiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento sul territorio, capace di promuovere valori come il servizio, l’amicizia, l’integrità e la leadership.