Pensioni, il ministro Zangrillo: statali al lavoro fino 70 anni, ma…

Pensioni: l’annuncio arriva dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il governo sta lavorando all’ipotesi di trattenere in servizio un numero limitato di dipendenti pubblici fino a 70 anni, su base volontaria, inserendo il provvedimento nella prossima legge di Bilancio.

Zangrillo ne ha parlato sul Corriere della Sera: “Proprio in virtù del fatto che stiamo assumendo un numero rilevantissimo di persone e tantissimi giovani, ragioniamo su un rinvio del pensionamento. I dipendenti del comparto sicurezza e difesa vanno in pensione a 60 anni, mentre tutti gli altri a 65 anni con almeno 42 anni di contributi o a 67 anni”. Aggiungendo che, “nel costruire il piano di Bilancio di medio termine settennale, da inserire nella prossima legge di Bilancio, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti stiamo ragionando di approfondire l’opportunità di trattenimento fino a 3 anni in più”.

Per chi varrebbe questa opzione? “Per le amministrazioni, anche quelle decentrate, che considerano una leva gestionale importante la possibilità di trattenere al lavoro fino a 70 anni (nel caso di pensionamento a 67) un numero di dipendenti in percentuale sul turnover. Su base volontaria”. L’ipotesi proposta dal ministro Zangrillo, come segnala anche ItaliaOggi, è di una platea di lavoratori pari al 10%.