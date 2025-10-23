A Piacenza un convegno sui “Rischi legali e deontologici nella pratica medica”

“I rischi legali e deontologici nella pratica medica”: è il titolo del convegno in programma a Piacenza per un approfondimento e un confronto interdisciplinare su questo tema complesso e di grande attualità. Organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si terrà sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 9, presso il Best Western Park Hotel (Strada Val Nure, 7).

I protagonisti

Dopo i saluti e la presentazione del convegno di Graziella Mingardi, già presidente dell’Ordine provinciale degli avvocati, e del presidente dell’Ordine dei medici Augusto Pagani, la mattinata si aprirà con l’intervento di Grazia Pradella, procuratore capo del capoluogo emiliano, dal titolo “Profili di rilevanza penale nell’esercizio della professione medica”; Anna Maria Andena (direttore del Distretto città di Piacenza e del Governo clinico Ausl Piacenza) e Nicola Arcelli (medico di famiglia e vicepresidente dell’Ordine provinciale) parleranno quindi dei problemi e dei rischi nell’attività del medico di medicina generale e dello specialista ospedaliero: dalla redazione di certificati, referti, cartelle cliniche, fino al tema del consenso informato e della privacy. Spazio quindi agli avvocati Stefano Sarchi ed Elisabetta Soavi, che porteranno all’attenzione alcuni casi pratici e i relativi orientamenti della giurisprudenza. Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda, con la possibilità per i partecipanti di confrontarsi con i relatori ed approfondire i temi trattati.

Per partecipare

Il convegno “I rischi legali e deontologici nella pratica medica” è accreditato Ecm per le professioni medico chirurgo e odontoiatra per 4,5 Crediti formativi (100 posti) e dal Coa di Piacenza per 3 Crediti formativi (100 posti). I partecipanti che non si sono registrati secondo le modalità indicate nel programma, potranno essere presenti in qualità di uditori, ma non otterranno i crediti Ecm. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ordinemedici.piacenza.it.

Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza, via San Marco 27; telefono: 0523 323848 – fax 0523 324979; mail: convegni@ordinemedici.piacenza.it