“Sulla strada giusta”: nuova edizione del concorso dell’Associazione Sonia Tosi

“Sulla strada giusta”: al via la terza edizione del progetto/concorso organizzato dall’Associazione Sonia Tosi. L’iniziativa, presentata oggi a palazzo Mercanti, è rivolta agli studenti delle classi seconde, terze e quarte delle scuole superiori di Piacenza e provincia.

I dati del 2023, spiega una nota dell’Associazione Sonia Tosi, parlano chiaro: 3.039 sono i morti in incidenti stradali in Italia, in media 8/9 al giorno, 224.634 i feriti, in media 600 al giorno, e 166.525 gli incidenti stradali. In Italia, il tasso di mortalità (numero di decessi per 100mila abitanti) risulta più elevato della media nazionale (5,2) in ben 13 Regioni, tra le quali figura al 4° posto l’Emilia-Romagna.

Sicurezza ed educazione stradale

Obiettivo della terza edizione di “Sulla strada giusta” è dunque quello di sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza basilare della cultura della sicurezza ed educazione stradale. Sia a livello nazionale che a livello europeo e mondiale c’è un andamento in miglioramento, ma troppo lento ed esiguo rispetto agli obiettivi di lungo periodo europei cui l’Italia aderisce, rendendo davvero incerto ed improbabile il raggiungimento dell’obiettivo previsto per il 2030, ovvero il dimezzamento del numero di vittime sulla strada rispetto ai valori del 2019 (benchmark per il decennio 2021- 2030 che conta 3.173 morti e 17.600 feriti gravi), non considerando attendibili i valori registrati nel 2020 e nel 2021, anni della pandemia Covid.

Fasce d’età e utenti

Guardando a fasce d’età e tipologie di utenti della strada, prosegue la nota, i recenti dati Istat-Aci effettuati su 107 province italiane ci dicono che gli incidenti stradali interessano maggiormente le fasce d’età dei giovani 20-29 anni, dei giovanissimi fino a 14 anni, con un aumento per la fascia 75-79 anni (+23%). In particolare, i pedoni risultano essere il 17% del totale delle vittime, mentre rispetto all’anno precedente si evidenzia un aumento del numero di decessi tra i ciclisti (+3.4%) e monopattini. Le cause principali rilevate sul totale risultano essere: distrazione (15,1%), mancato rispetto della precedenza o semaforo (12,9%), velocità elevata (8,4%), che sono responsabili di 80.057 incidenti (36,4% del totale).

Il sondaggio

Durante la precedente edizione di “Sulla strada giusta” (anno scolastico 2023/24) sono stati somministrati a un piccolo campione di studenti e docenti dei questionari qualitativi realizzati ad hoc per valutare il grado di soddisfazione rispetto ad un incontro di due ore condotto da una psicologa del traffico, riguardante il ruolo di attenzione e percezione alla guida, percezione del rischio, predisposizione alla ricerca di sensazioni forti.

Dall’analisi dei risultati è emersa l’esigenza, soprattutto da parte di ragazzi e ragazze frequentanti le classi terze e quarte, di avere più informazioni e strumenti per fronteggiare i pericoli della strada. In particolare è emerso che:

il 35% degli intervistati ha segnalato ansia rispetto alla possibilità di subire e/o generare un incidente;

il 45% ha dichiarato senso di colpa nel rifiutare un passaggio da persona conosciuta, amico/a, familiare in condizioni non idonee alla guida (per esempio, in stato di alterazione dovuto ad alcol o utilizzo di sostanze);

il 18% ha paura nel servirsi dei mezzi pubblici, dichiarandosi non sicuro/a;

il 90% degli intervistati ha riferito, inoltre, di avere un conoscente (amico/a, familiare) coinvolto in incidente stradale, il 27% di averlo vissuto direttamente.

Un nuovo manifesto

Il focus specifico del progetto/concorso è perciò sulla sensibilizzazione in merito alla prevenzione della mortalità e incidentalità stradale, causata da tutti quei comportamenti riconducibili al “fattore umano” ossia distrazione, velocità, guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Finalità del progetto è quella di elaborare un manifesto contenente comportamenti, suggerimenti, dichiarazioni d’intenti a vantaggio di una mobilità più sicura e rispettosa delle persone e dell’ambiente attraverso un concorso di idee.

Gli appuntamenti

Venerdì 7 febbraio 2025 dalle ore 9,30 alle 11,30 presso il Cinema Teatro Politeama si terrà un incontro in plenaria di tutte le classi partecipanti dove attraverso testimonianze ed interventi si affronteranno i seguenti argomenti: aspetti psicologici dell’”utente della strada” mobilità sostenibile, comunicazione efficace nella pubblicità sociale.

Giovedì 8 maggio 2025, in occasione della giornata europea sulla sicurezza stradale del 6 maggio si terrà la premiazione dei vincitori del concorso di idee. La giornata sarà aperta a genitori, docenti, educatori, cittadinanza. I manifesti vincitori, conclude la nota, saranno affissi negli spazi della cartellonistica pubblicitaria della nostra città, sugli autobus urbani ed extra-urbani, e divulgati attraverso la pubblicazione sui quotidiani locali e i canali social dell’Associazione Sonia Tosi (Facebook, Instagram).